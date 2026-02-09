新莊人行天橋施工挖損水管 市府連夜搶修今午全線復通

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市政府團隊徹夜搶修與提前部署交通疏導，完成清整路面後，五工路於今日中午1時全線恢復通行。圖／新北市工務局提供
新北市政府團隊徹夜搶修與提前部署交通疏導，完成清整路面後，五工路於今日中午1時全線恢復通行。圖／新北市工務局提供

新莊區新北大道、思源路與五工路口人行道天橋新建工程，昨施工時不慎挖損自來水管線，造成道路積水並影響交通與供水。新北市政府整合相關單位徹夜投入搶修，今上午交通與供水影響已逐步緩解，廠商提前於中午1時完成修復，五工路全線恢復通行、供水全面正常。

事件發生後，新北市長侯友宜第一時間趕赴現場了解狀況，指示市府立即啟動跨局處應變機制，整合工務、消防、水利、交通、警察、區公所及自來水公司等單位投入搶修。侯友宜強調，市府以最快速度、最大努力處理，確保民生用水與交通順暢，並提前部署交通疏導，增派義交人力協助指揮，透過警廣與交通資訊系統即時發布路況，提醒用路人改道分流。

工務局長馮兆麟表示，事故地點為思源路跨越新北大道人行天橋施工區域，昨日下午施工不慎挖損自來水管線後，自來水公司即進行降壓供水並關閉水閥，晚間展開抽排水、管溝清挖及鋼板樁打設作業，並於今日清晨完成臨時擋土設施，順利露出破損管線。

馮兆麟指出，搶修過程中發現同一管線另有第二處漏水點，工程團隊隨即擴大開挖範圍並打除混凝土，以確保後續修復品質與供水安全。今晨6時15分完成路面初步清理後，五工路往新北產業園區方向先行開放一車道通行，行人則引導改行對向人行道，上班尖峰時段車流整體運作順暢。

他表示，自來水公司已於今日中午前完成破損管線切除、更換新管及回填灌漿加固作業，隨後由廠商清洗整理路面、移除堆置沙包，提前於中午1時開放五工路全線通行，並全面恢復正常供水。

馮兆麟強調，後續將全面檢討施工管理及地下管線探勘流程，強化預防機制，避免類似事件再度發生，確保公共工程施工安全，守護市民用水與生活品質。

工務局總工程司楊至中（右）、養工處副總工程司黃柏升（右二）等人在場緊盯搶修進度。圖／新北市工務局提供
工務局總工程司楊至中（右）、養工處副總工程司黃柏升（右二）等人在場緊盯搶修進度。圖／新北市工務局提供
市府與自來水公司全力搶修，今日切除破損斷管並完成更換新管作業，提前於中午全面完成修復並恢復正常供水。圖／新北市工務局提供
市府與自來水公司全力搶修，今日切除破損斷管並完成更換新管作業，提前於中午全面完成修復並恢復正常供水。圖／新北市工務局提供
新莊區思源路與新北大道工程不慎挖破地下自來水管，市府團隊徹夜搶修，提前於今日中午完成修復更換新管作業。圖／新北市工務局提供
新莊區思源路與新北大道工程不慎挖破地下自來水管，市府團隊徹夜搶修，提前於今日中午完成修復更換新管作業。圖／新北市工務局提供

人行道 水公司
