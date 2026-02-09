讚未來不可限量！里長指蔣萬安4優點 1句話卻讓蔣說「我很怕」

北市南港中研里四分河濱公園內，逢大雨就會積淹水，里長謝志勇先前提案，盼公園處重新設計排水，排水系統預計年中就可完成，今天里長出席里長座談，不斷當面稱讚蔣萬安「以你的格局、能力、形象，再加上顏值，你將來不可限量。」

謝里長還自誇，「我的嘴可以助人生子...」，讓蔣萬安一臉尷尬急忙說，「我很怕...。」

蔣萬安今天赴南港區里長座談，中研里長謝志勇提案，盼公園重新設計四分河濱公園的排水設計。公園處處長藍舒凣說，去年10月今年1月會勘，會調整公園的地坪、適當地點設置排水溝，也會重新種植草皮，現已經完成設計，預計年後盡快施工，希望今年六月完工，改善公園環境。

謝志勇今天說明提案時，也提到四分公園他有向公園處認養一塊地，已經種上百株櫻花，目前已經嫁接完成，邀請蔣萬安兩年後櫻花盛開，市長一起來賞櫻。蔣萬安允當然會來。謝還說，「謝謝市長，君無戲言喔」，蔣則尷尬回，「我相信一定會盛開，盛開我會來賞櫻。」

甚至謝里長還拿出拍的櫻花照片，表示這是他兩年前嫁接的照片，還有剛剛嫁接的櫻花，讓蔣萬安直讚「里長你的手機畫質很好」。

謝志勇更提及蔣萬安日前回答媒體，副市長李四川是否農曆年前後請辭，當時蔣萬安回答「快過年，你也考慮我的心情」，表示蔣萬安的回答「最有台灣味」。

對於里長的邀請，蔣萬安說，四分公園希望年中就可以完成解決排水問題，謝謝里長鼓勵，櫻花盛開他一定會過來。