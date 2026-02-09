破除8米窄巷困境 土城汙水管網5處銜接完工1967戶受惠

新北市水利局辦理「土城區暫緩發展區公共汙水下水道後續建設工程」，2024年底開工至今，順利完成區內外5處汙水管線銜接工程，成功打通該區汙水管網「任督二脈」，提升現有住戶接管率，未來新建房屋可直接納入系統，省去化糞池設置，讓都市環境更衛生。

水利局長宋德仁表示，該工程分布於明德路一段與青隆街口、學士路33巷、青雲路與青福街口、明德路一段與清水路口以及清水路67號等5處交通要道。銜接點路寬僅約8公尺且位於道路中央，若依傳統工法設置工作井並布設交維設施，將對當地交通造成巨大衝擊。

施工團隊變更工法，改採在「既有人孔內部」推進鋼套管，這種工法雖然讓施工人員必須在狹窄的空間內，以人工方式打除障礙物，作業環境艱辛，但成功避開大規模挖路與複雜的管線遷移，期間經過8次與相關單位的會勘與評估，終於順利克服障礙。

宋德仁指出，截至目前已完成接管1315戶，剩餘652戶用戶接管工程持續推動，拚今年3月完工，屆時總接管戶數達1967 戶。銜接工程完工後，象徵土城暫緩區汙水下水道基礎設施已臻完善，未來該範圍內新建建築物汙水可直接納入公共汙水下水道，無需再設置建築物汙水處理設施，節省住戶長期的電費、抽水肥及投藥維護費用，也有助改善周邊環境衛生。