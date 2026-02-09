都更領頭羊...南港車站前「第一排」蔣萬安允整合開發解3困境

北市南港近年發展快速，被市長蔣萬安稱「潮城」。蔣今赴南港區里長座談，里長盤點南港車站前「第一排」公有地建築，包括南港行政中心、南港高工、圖書館南港分館、消防局等盼整體統一規畫，優化都市發展、並解決空中廊道立體連通道瓶頸。

蔣萬安允諾，表示里長的基地盤點與提案非常有道理，尤其南港高工這一部分會希望整體開發，將由都發局主責邀教育局、消防局討論整體發展，列管兩個月。會讓南港變得更不一樣，讓整體發展起來，

南港LaLaport開幕後，吸引相當多人潮，蔣萬安也稱，未來5年內，南港為北市蛋黃區中的蛋黃，不過南港車站前「第一排」建築，包括行政中心已40多年、還有中華電信、親子館等也老舊，地方盼重新規畫。

都發局長簡瑟芳表示，確實南港三鐵共構之後，里長提出來的區塊，是南港發展非常重要的重點，包括南興公園、南港行政中心等周邊機關用地，應該要有一個領頭羊角色，透過都市更新再開發，引動周邊發展。現在發展都是比較偏向兩側的大型工業區的都市更新開發。

簡瑟芳說，甚至除了行政中心、消防分隊、警察局用地，北市府還有期望中華電信也可以一起整合開發，一起洽談整個街廓發展，整體區域可以採取TOD開發。

南港里長李志錦今天提案，請北市府將南港高工及台北市立圖書館南港分館現址，沿南港路一段北側的閒置空間，納入市政儲備用地及現南港行政中心案進行整體統一規劃，以優化都市發展並解決立體連通道瓶頸。

李志錦今天里長座談表示，南港行政中心整體規畫是對東區門戶計畫的一劑強心針，不過南港發展不能只做一半，希望透過五公有土地基地的整體開發，一次解決南港校舍安全、交通斷點、空間活化隱憂，真正點亮南港車站周邊區域。

李說，南港面臨兩個急迫問題，包括南港高工有校舍被檢定為海砂屋，有安全風險改建刻不容緩；還有空中連通道在僑泰興段是停滯的，造成人行路網斷掉，居民通行不便，希望都發局針對基地一到五統一整合；另外，未來消防分隊將變成大隊，出口也應該改設在南港路，以提高救災效率；還有基地三、四的南港高工複合式教學大樓，低層應該作為圖書館或活動中心，高層校舍使用，社區與校舍共融。

至於基地五的南港行政中心的回饋空間，應蓋停車場，讓立體連通道走這五個基地，跳開難解決的基地，這不僅是蓋一棟大樓，而是透過南港車站計畫，將原本零星的閒置空間，改為宜居的城市景觀，給南港區民便利的生活環境。