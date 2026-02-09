侯友宜倒數320天「不拚不行」 板橋里長座談最關切交通

新北市長侯友宜今舉行板橋行動治理座談會議，多名里長反映捷運、醫療、警消廳舍及生活環境改善等議題，盼市府加速推動。侯友宜致詞時表示，他每天都在「算日子」，從警界到市政已做了50年，「如今剩下最後320天不拚不行」、「欠里長都要趕快做」。

侯友宜今天出席座談會，與里長互動熱絡，致詞時更點名哪些里長要爭取連任、哪些里長要轉換跑道，讓不少里長相當佩服侯的記憶力。

侯友宜指出，財劃法修正後，新北雖人均預算還是全國最少，但「有就好」，新北市有404萬人口、幅員遼闊，是台北市的8倍大，市政推動更需效率、決心，市府定把每分錢用在刀口上，市政建設不分中央與地方，「欠什麼就去討，該拚就拚到底」。

侯友宜也說，里長反映基層需求能上半年做就不要拖到下半年，他也預告今年6、7月會再與里長碰面，他也強調，行動治理不是開會時才處理，「每天都要行動治理」，區長做得好，事情就順，市政推動才能到位。

座談中，除過去列管案件，此次共計新增10提案，其中新生里長王保利關心「社後輕軌」進度，希望能解決地方交通不便。

捷運局回應，泰板輕軌可行性研究中有評估社後地區5項輕軌方案，但因道路寬度不足、需遷移民宅、線形彎繞、非主要通勤方向及運量不足等因素，皆評定不可行，並在2024年11月函報交通部，目前尚未獲具體替代方案。

捷運局強調，現階段僅於浮洲F19站北側預留道岔，待社後地區都市更新、道路拓寬及運量條件成熟後，再推動第二階段支線。

侯友宜表示，新北正全力拚捷運系統建設，包含環狀線、安坑輕軌、淡海輕軌、三鶯線、萬大中和線，以及南北環、汐東線、基隆捷運等陸續，還有泰板輕軌、五泰輕軌等在推動，市府今年編列270億元投入軌道建設，整體捷運建設總經費逾5000億元，目標2030年前讓新北「10萬人就有3座車站」，與東京、首爾等國際城市看齊，並結合捷運開發案，帶動年輕人居住與節能減碳。

侯友宜也提及板橋國家兒童未來館正在都市計畫審議，他強調中央地方要合作、不埋怨，他每天從辦公室打開窗戶就看到那塊空地，「土地放在那裡沒完成，心裡真的很難過」。