萬戶受影響！新北新莊挖破自來水管搶修中 市府：估中午前恢復供水

新北市新莊區新北大道人行天橋新建工程不慎挖破自來水管，導致道路積水，受影響用戶約1萬戶。市府指出，經過工務局及台水連夜緊急搶修下已完成接管，預估中午前可恢復供水。

新北市政府養工處主辦的人行天橋新建工程，承包廠商昨天進行基樁作業時，在道路下方約3公尺誤挖管徑約500mm自來水幹管，導致五工路以北往新北產業園區方向，約1萬戶受影響。

市府表示，事發後已通知台灣自來水公司關閉水閥，同時採取減壓供水及調配供水措施，維持民眾基本用水需求，避免大規模停水情形發生。

市長侯友宜今天上午接受媒體聯訪時表示由於用水調配下，不僅當地沒有停水情形，預估今天可完成搶修。

市府表示，經連夜搶修，破損的管線已完成接管，台水正進行通水前的測試，預估可在中午前完成搶修，恢復正常供水。