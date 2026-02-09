快訊

萬戶受影響！新北新莊挖破自來水管搶修中 市府：估中午前恢復供水

中央社／ 新北9日電
新北市新莊區新北大道與思源路口人行天橋新建工程挖斷自來水管線，新北市長侯友宜前往了解搶救情形。圖／新北市新聞局提供
新北市新莊區新北大道與思源路口人行天橋新建工程挖斷自來水管線，新北市長侯友宜前往了解搶救情形。圖／新北市新聞局提供

新北市新莊區新北大道人行天橋新建工程不慎挖破自來水管，導致道路積水，受影響用戶約1萬戶。市府指出，經過工務局及台水連夜緊急搶修下已完成接管，預估中午前可恢復供水。

新北市政府養工處主辦的人行天橋新建工程，承包廠商昨天進行基樁作業時，在道路下方約3公尺誤挖管徑約500mm自來水幹管，導致五工路以北往新北產業園區方向，約1萬戶受影響。

市府表示，事發後已通知台灣自來水公司關閉水閥，同時採取減壓供水及調配供水措施，維持民眾基本用水需求，避免大規模停水情形發生。

市長侯友宜今天上午接受媒體聯訪時表示由於用水調配下，不僅當地沒有停水情形，預估今天可完成搶修。

市府表示，經連夜搶修，破損的管線已完成接管，台水正進行通水前的測試，預估可在中午前完成搶修，恢復正常供水。

