新北大道一度嚴重積水！新莊施工挖斷自來水管萬戶停水 初估要修24小時

新北市府的新莊區思源路跨越新北大道人行天橋新建工程，今天發生挖破自來水管線意外，新北市政府養護工程處表示，已緊急聯繫自來水公司前往現場搶修，並針對受影響路段進行交通疏導，請往來用路人注意，目前已採減壓供水，避免民眾停水，初步預估希望在24小時內完成修復，受影響區域主要為新莊及大新莊地區。

今日上午11時20分，工程單位在新莊區思源路執行人行天橋P2基樁20米套管作業，於下套管約3公尺深處時，疑似遭遇未標明不明管線，導致管線破裂並發生大量湧水，現場人員隨即於11時26分通報自來水公司及相關單位。

大量自來水一度湧至五工路往五股方向以及新北大道二段外線車道，造成局部積水，養工處派員前往現場了解災情並協助指揮交通，自來水公司也已趕抵現場辦理搶修工作，目前水勢已減退，但路面仍有積水。

由於積水影響，新北大道與五工路口目前車速較慢，新莊區五工路往五股區方向封閉暫時封閉。

新北市工務局總工程司楊至中指出，新北市養工處在新北大道與思源路口施作人行天橋基樁時，不慎打到地下約3至4公尺深、自來水管徑約1100毫米的管線，造成自來水外洩。他指出，事發後已聯繫自來水公司到場搶修，並採取減壓供水，避免民眾停水。初步預估希望在24小時內完成修復，受影響區域主要為新莊及大新莊地區。

楊至中說，雖然施工前已進行管線勘查並與自來水公司會勘，但仍可能存在圖資誤差，導致施工過程中打到管線，目前正在釐清實際狀況。後續會持續掌握工程進度與搶修情況，並及時向社會大眾回報最新訊息。

新北市議員翁震州表示，誤挖管線的問題屢見不鮮，新北市府應該落實地下管線圖資精準建置，以及施工前要求施工單位針對不同深淺試挖確認圖資與現況是否有落差，才能避免誤挖情事發生，使市民免於受到任何影響，並可提升工程施工品質及效率。

新北市議員陳世軒表示，中午看到民眾反映後立即通報相關單位，並進行了解，新北大道是新莊重要的交通動脈，因為施工不慎挖斷自來水主幹管，不但導致用路人的不便，也可能引發安全問題。

陳世軒指出，幸好這沒有發生在平日交通繁忙時段，否則交通的衝擊更大。雖然目前有警力協助交通疏導及管制，仍在評估修繕進度中，陳世軒已要求相關局處務必全力搶修、盡早修復完成，避免影響更多人。另養工處在施工前也該確認好位置，避免再犯不小心挖斷水管的錯誤。