關羽斬華雄、顏良、文醜？正史都推翻

【聚傳媒特約記者賴御文報導】關帝信仰深入民間，臺灣最早的關帝廟是「開基武廟」，據說最早是在西元1669年、明朝永曆23年，當時是寧靖王府的鐘樓，民眾在此祭祀鄭成功部從泉州府晉江縣通淮關岳廟帶來的關帝神像；清朝時改建為廟宇。

關聖帝君，本名關羽。世人所知的關羽生平，主要故事都是來自《三國演義》。《三國演義》是華人世界最具影響力的歷史小說，尤其關羽的忠義無雙、武勇蓋世形象，更是深植人心。然而，只要比對正史《三國志》就知道，《三國演義》裡面許多現在廣為人知的經典橋段，都不符正史記載。

跟關羽有關、最廣為人知的例子，莫過於關羽「溫酒斬華雄」、以及「斬顏良、誅文醜」等知名武打場面。翻檢陳壽所撰的正史《三國志》，會發現這些都不是歷史事實。

以「溫酒斬華雄」為例，《三國演義》中描寫關羽於諸侯帳前請戰，曹操吩咐端上的酒還溫熱，關羽已經出戰斬下華雄首級並歸來，一戰轟動天下。然而《三國志‧武帝紀》對華雄之死有明確記載，他是被孫堅率軍所殺：「堅復相收兵，合戰於陽人，大破卓軍，梟其都督華雄等。」可見斬殺華雄者為孫堅部隊，與關羽無關。

至於關羽在《三國演義》裡面，經常對敵將提及的「汝比顏良、文醜若何？」也就是自豪於「斬顏良、誅文醜」的戰績，也都不是歷史事實。

根據《三國志‧關羽傳》記載，袁紹派大將顏良進攻白馬，曹操派張遼與關羽為先鋒迎擊，關羽殺了顏良：「羽望見良麾蓋，策馬刺良於萬眾之中，斬其首還。」這段記載顯示，顏良確實死於關羽之手，是關羽在正史中最具代表性的戰功之一。

值得注意的是，這裡提到關羽斬顏良，不是兩位大將正面騎馬對戰，而是顏良坐在車上，被關羽騎著快馬衝過去殺了。顏良在古代馬車上的行動，絕對不如騎馬那麼快捷方便。

但，顏良真的是關羽殺的嗎？陳壽自己推翻了自己，他在《三國志· 武帝紀》提供了不一樣的說法：「太祖救延，與良戰，破斬良」，沒提到關羽。按照這個說法，斬殺顏良的戰功，要算到曹操頭上。

同樣在《三國志· 武帝紀》的另外一段記載，卻又提到曹操「遂縱兵擊，大破之，斬醜、良。」這是說曹操率軍同時殺了文醜、顏良。

顏良到底是被誰殺的？單單只看《三國志》的記載，目前關羽、曹操是1:2，曹操勝。陳壽自己不知道有沒有注意這裡的矛盾？

至於文醜，小說中常將其描寫為被關羽正面擊殺，但正史記載並非如此，前面已經提到，是曹操率軍同時殺了文醜、顏良。《三國志》另一段記載則是「紹渡河，壁延津南，使劉備、文醜挑戰。太祖擊破之，斬醜」，另外還有「大破之，斬其騎將文醜」等說法，都顯示文醜是死於戰敗後的混戰，不確定到底是誰下的手，但可以確定的是，絕不是跟關羽對戰時被關羽斬殺。

《三國演義》成書於明代，本質上是文學作品。要知道關羽真正的生平事蹟，還是要參考《三國志》等正史。

