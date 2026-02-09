新店擋土牆坍塌搶修完成 全數住戶返家

照片取自新北市政府

【聚傳媒特約記者陳欣如報導】新北市去年10月大雨侵襲，造成新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆坍塌，新北市政府啟動預防性撤離，並全力搶修，逐漸發揮穩定邊坡功能，工務局6日會同技師勘查屋況，經評估確認安全無虞，7戶18人可返家，工務局長馮兆麟表示，災後搶修工程與邊坡加固作業將持續推進，讓居民早日恢復正常生活。

工務局表示，受到連日豪大雨影響，新店碧瑤社區邊坡發生滑動，與下方錦秀社區間的擋土牆於去年10月25日凌晨坍塌，市府事前即掌握監測數據，發現安全疑慮，立即預防性撤離54戶136人，無人傷亡，侯友宜市長兩度到場視察全程掌握狀況。工務局也邀集土木及大地技師公會專業技師進場協助，針對邊坡進行緊急穩定作業與打除倒塌擋土牆。

馮兆麟局長指出，碧瑤、錦秀社區曾在111年即出現擋土牆與排水設施異常，市府當時已進行道路排水搶修，並協助社區設置裂縫監測儀器。惟去年大雨期間，裂縫寬度持續擴大，排水失效導致雨水滲入回填土區，最終引發坍塌。

馮兆麟局長進一步指出，搶災期間採取多項應變措施，包括引流雨水、覆蓋邊坡防止滲水、降土壓與清理坡面，同時安裝監測設備，嚴密掌握數值變化，並加速邊坡排水與清理作業，確認安全無虞隨後分批開放居民返家。

負責災後搶修工程養工處長鄭立輝說明，去年底展開擋土牆上方斜坡整地修復與鄰房保護，並分階段打設地錨與基樁鑽掘、灌漿作業，施工團隊在技師全程監控下，以每兩天完成三支基樁為目標趲趕進度，整體邊坡逐步達到穩定的狀態。

馮兆麟處長表示，工務局會同新北市土木技師公會至11巷90弄9、10號、11巷92弄10號及57巷4號勘查屋況，經評估確認安全無虞，7戶於今日上午可返家安居，另錦秀路11巷80號屋主因故未出席，將盡速再安排勘查後通知返家。目前撤離中尚有22戶49人，市府也會加速工程推進並加強監測機制，讓市民安心。

