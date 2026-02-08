快訊

年關將近寒冬送暖 綠委吳琪銘攜會計師公會關懷弱勢

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
立法委員吳琪銘與新北市議員參選人吳昇翰今天在新北市三峽服務處寒冬送暖。記者葉德正／攝影
立法委員吳琪銘與新北市議員參選人吳昇翰今天在新北市三峽服務處寒冬送暖。記者葉德正／攝影

春節將至，立法委員吳琪銘今天在新北市三峽服務處，攜手台灣省會計師公會舉辦「寒冬送暖」物資發放活動，邀集服務團隊一同參與，將生活物資送到弱勢家庭手中，陪伴民眾溫暖過冬。

吳琪銘表示，與台灣省會計師公會合辦寒冬送暖活動已持續十餘年，會計師公會長期秉持回饋社會的精神，年年在農曆年前投入公益行動，透過實際行動照顧需要幫助的家庭，也讓社會的溫暖得以延續。

台灣省會計師公會指出，除專業服務外，也希望善盡社會責任，長期投入公益活動，與民意代表及在地團隊攜手合作，讓更多弱勢族群在年節前感受到社會的關懷與支持。

新北市議員參選人吳昇翰表示，自己加入吳琪銘委員服務團隊至今已8年，長期參與各項基層服務與公益行動，從寒冬送暖、物資發放到日常關懷，每一次都讓他更深刻體會公共服務的價值與責任，也期許未來能持續在地方服務中貢獻心力。

吳琪銘說，寒冬送暖這項活動，是長期陪伴與承諾，感謝台灣省會計師公會多年來的支持與付出，也感謝服務團隊與志工的投入，未來將持續結合民間力量，讓更多需要幫助的家庭在社會中感受到溫暖與希望。

會計師 吳琪銘 三峽
