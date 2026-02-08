年關將近寒冬送暖 綠委吳琪銘攜會計師公會關懷弱勢

春節將至，立法委員吳琪銘今天在新北市三峽服務處，攜手台灣省會計師公會舉辦「寒冬送暖」物資發放活動，邀集服務團隊一同參與，將生活物資送到弱勢家庭手中，陪伴民眾溫暖過冬。

吳琪銘表示，與台灣省會計師公會合辦寒冬送暖活動已持續十餘年，會計師公會長期秉持回饋社會的精神，年年在農曆年前投入公益行動，透過實際行動照顧需要幫助的家庭，也讓社會的溫暖得以延續。

台灣省會計師公會指出，除專業服務外，也希望善盡社會責任，長期投入公益活動，與民意代表及在地團隊攜手合作，讓更多弱勢族群在年節前感受到社會的關懷與支持。

新北市議員參選人吳昇翰表示，自己加入吳琪銘委員服務團隊至今已8年，長期參與各項基層服務與公益行動，從寒冬送暖、物資發放到日常關懷，每一次都讓他更深刻體會公共服務的價值與責任，也期許未來能持續在地方服務中貢獻心力。

吳琪銘說，寒冬送暖這項活動，是長期陪伴與承諾，感謝台灣省會計師公會多年來的支持與付出，也感謝服務團隊與志工的投入，未來將持續結合民間力量，讓更多需要幫助的家庭在社會中感受到溫暖與希望。