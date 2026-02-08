擋土牆坍塌撤離四月 屋況評估安全 新店社區七住戶返家

去年十月大雨侵襲，造成新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆坍塌，市政府啟動預防性撤離，並全力搶修，工務局六日會同技師勘查屋況，經評估確認安全無虞，其中七戶十八人昨已返家。工務局長馮兆麟表示，災後搶修工程與邊坡加固作業將持續推進，讓居民早日恢復正常生活。

工務局指出，碧瑤、錦秀社區曾在二○二二年出現擋土牆與排水設施異常，市府當時已施作道路排水搶修，並協助社區設置裂縫監測儀器。去年大雨期間裂縫寬度擴大，雨水滲入回填土區引發坍塌。

馮兆麟表示，搶災期間採取多項應變措施，包括引流雨水、覆蓋邊坡防止滲水、降土壓與清理坡面，同時安裝監測設備掌握數值變化，並加速邊坡排水，確認安全無虞分批開放居民返家。

養工處長鄭立輝說，去年底展開擋土牆上方斜坡整地修復，分階段搭設地錨與基樁鑽掘、灌漿作業，以每兩天完成三支基樁為目標，整體邊坡逐步達到穩定的狀態。

工務局前天會同新北市土木技師公會勘查屋況，七戶經評估確認安全無虞，另有一戶屋主因故未出席，將再安排勘查後通知返家。

錦秀、碧瑤社區撤離尚有廿二戶四十九人，市府會加速工程推進並加強監測機制。