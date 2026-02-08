聽新聞
0:00 / 0:00

擋土牆坍塌撤離四月 屋況評估安全 新店社區七住戶返家

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新店區錦秀、碧瑤社區七戶住戶經評估安全無虞，昨日已返家。圖／新北市工務局提供
新店區錦秀、碧瑤社區七戶住戶經評估安全無虞，昨日已返家。圖／新北市工務局提供

去年十月大雨侵襲，造成新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆坍塌，市政府啟動預防性撤離，並全力搶修，工務局六日會同技師勘查屋況，經評估確認安全無虞，其中七戶十八人昨已返家。工務局長馮兆麟表示，災後搶修工程與邊坡加固作業將持續推進，讓居民早日恢復正常生活。

工務局指出，碧瑤、錦秀社區曾在二○二二年出現擋土牆與排水設施異常，市府當時已施作道路排水搶修，並協助社區設置裂縫監測儀器。去年大雨期間裂縫寬度擴大，雨水滲入回填土區引發坍塌。

馮兆麟表示，搶災期間採取多項應變措施，包括引流雨水、覆蓋邊坡防止滲水、降土壓與清理坡面，同時安裝監測設備掌握數值變化，並加速邊坡排水，確認安全無虞分批開放居民返家。

養工處長鄭立輝說，去年底展開擋土牆上方斜坡整地修復，分階段搭設地錨與基樁鑽掘、灌漿作業，以每兩天完成三支基樁為目標，整體邊坡逐步達到穩定的狀態。

工務局前天會同新北市土木技師公會勘查屋況，七戶經評估確認安全無虞，另有一戶屋主因故未出席，將再安排勘查後通知返家。

錦秀、碧瑤社區撤離尚有廿二戶四十九人，市府會加速工程推進並加強監測機制。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

屋況評估安全無虞 新店錦秀、碧瑤社區7戶今日終於返回家園

新北打造安全通學廊道 亞東科大、華僑高中周邊改善

老公寓防盜門被迫拆 新北議員促公安申報要有彈性

新北改善道路巷口瓶頸再添6處成果 通行不用再繞路

相關新聞

YouBike感應卡頓枯等十秒 還車要「罰站」

YouBike上路已十六年，雙北每日使用逾四十萬人次，通勤族抱怨系統不靈敏，還車時須「罰站」等候，不僅影響便利性，有時誤...

擋土牆坍塌撤離四月 屋況評估安全 新店社區七住戶返家

去年十月大雨侵襲，造成新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆坍塌，市政府啟動預防性撤離，並全力搶修，工務局六日會同技師勘查屋...

廣角鏡／新北萬金杜鵑花藝展

新北市府跨界合作經營「萬金杜鵑」品牌，春季花展昨在金山中山溫泉公園、萬里觀光公園登場，結合在地產業、藝術及農業美學，十座...

走訪台北地下街、後站與華陰街商圈 蔣萬安邀民眾逛年貨大街

臺北市長蔣萬安7日出席「2026臺北年貨大街－後華地走街」活動，先後走訪台北地下街、後站批發商圈及華陰街北車商圈，與市民...

台南農產進駐13家愛買 黃偉哲北上推廣「一站式」採買

為拓展台南農產銷售通路，台南市農產運銷公司與遠百愛買量販合作，精選芭樂、小番茄、火龍果、洋香瓜等台南鮮果及多項農漁特產品...

台北燈節「熊讚」首度變裝 搖滾、文青12套新造型亮相

2026台北燈節將於2月25日至3月15日登場，今年除首度推出「雙展區、雙IP」，也第一次推出「台北隊熊讚」12行政區燈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。