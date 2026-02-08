YouBike感應卡頓枯等十秒 還車要「罰站」

YouBike上路已十六年，雙北每日使用逾四十萬人次，通勤族抱怨系統不靈敏，還車時須「罰站」等候，不僅影響便利性，有時誤以為已刷卡付款，實際卻積欠車費受罰；且車機螢幕不夠亮，也無法確認是否還車，紛紛向議員陳情。北市交通局指出，會請廠商精進設計。

北市Youbike於二○○九年啟用，二○二二年底全面升級為二點○系統，全市現有逾二點二萬輛車，可以掃碼、刷卡二種方式借還車。

國民黨議員詹為元接獲陳情，還車時常得在車柱旁「罰站」約十秒，系統跑完才能完成刷卡，常有人因這短短十幾秒，大路口一錯過就多等三、四分鐘，通勤時間拉長；反而是一點○系統，還車後幾乎可立刻刷卡，不須額外等待。

也有通勤族抱怨，曾因此積欠車費，以為已經刷卡完成就離開，下次要借車卻被提醒上次沒扣款成功，憂欠車費恐被停權。

交通局回應，一點○系統連接台電電力，電力供應無虞，電力及通訊一直維持開啟狀態；二點○系統改搭配無電輕樁車柱，以太陽能補充車柱電力的方式，可快速設站，但電力供應較有限，為了節省電力、維持續航力，當車柱感應到民眾還車後，才會啟動電力。

交通局建議，刷卡者若趕時間，還車時可不靠卡，下次借車時會補扣，民眾可掃碼借車，款項由後台計算後，直接從行動支付扣款。

民進黨議員張文潔說，民眾也陳情YouBike車機亮度不足，看不清楚所顯示的文字，「車機螢幕不夠亮，尤其在大太陽下，彷彿視力測驗」，有人因此沒還好車就離開。

交通局回應，已請營運廠商持續監測使用情形，加強夜視螢幕磨損、老化等狀況，必要時更換檢修，也針對字體大小、對比配置、環境光適應性等精進設計，提升各種環境下辨識度。