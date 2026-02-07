快訊

銀樓老闆打掃清出「1700克金粉」價值逾900萬元 同行揪一點喊誇張

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

走訪台北地下街、後站與華陰街商圈 蔣萬安邀民眾逛年貨大街

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市長蔣萬安7日出席「2026臺北年貨大街－後華地走街」活動。圖／台北市政府
臺北市長蔣萬安7日出席「2026臺北年貨大街－後華地走街」活動。圖／台北市政府

臺北市長蔣萬安7日出席「2026臺北年貨大街－後華地走街」活動，先後走訪台北地下街、後站批發商圈及華陰街北車商圈，與市民朋友一同感受熱鬧年節氛圍。蔣萬安表示，市府今年再度推出免費接駁公車，串聯年貨大街周邊，歡迎民眾多加搭乘，同時提醒把握「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，採買之餘再抽好禮，開心迎接新年。

蔣萬安表示，台北地下街可說是「地下動漫城」，匯集電玩、動漫、3C商品，也有服飾及各式美食，適合攜家帶眷前來走逛。此次商圈特別規劃「吉馬來」消費滿額抽獎活動，最大獎為日本沖繩雙人機加酒，歡迎市民朋友到地下街逛逛、試試手氣，讓好運一路旺到新年。

隨後蔣市長前往後站批發商圈及華陰街北車商圈。蔣萬安指出，今年買氣與人潮均較去年更加熱絡，顯示後站與華陰街商圈持續蓬勃發展、愈來愈熱鬧，正是市府樂見的成果。蔣萬安也強調，年貨大街的整體宣傳除迪化街外，將同步加強後站批發商圈與華陰街徒步區的行銷推廣，讓更多民眾走進這些具特色的年節商圈。

除台北地下街、後站批發商圈及華陰街北車商圈外，迪化街年貨大街同樣熱鬧非凡。蔣萬安指出，目前迪化街人潮已超過去年同期，現場維持無菸環境，並提供年節乾貨、零食試吃，民眾可在攤商叫賣聲中充分感受傳統年味。市府也再次規劃免費接駁專車，串接年貨大街周邊重要節點，讓民眾便利採買各項年貨，歡喜迎新年。

年貨大街活動亦同步串聯「來台北有購嗨」。蔣萬安提醒，只要在臺北市店家單筆消費滿200元，至官網登錄發票或收據，即有機會抽中1,000萬現金、電動汽車、美國雙人來回機票、台積電股票等好禮，祝福大家滿載年貨之餘，把好運與財氣一併帶回家。

此外，「2026台北燈節」將於2月25日盛大登場。蔣萬安表示，今年燈節規模更勝以往，首度規劃「雙展區、雙IP」，除西門町展區外，亦設置花博展區，並攜手變形金剛與泡泡瑪特，同時規劃國際展區與競賽展區，展出工藝師精巧細緻的花燈作品，歡迎大小朋友前來感受耳目一新的賞燈體驗。

年貨大街 蔣萬安 台北 迪化街 台積電
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台北年貨大街登場 蔣萬安走訪並發放福袋

台美關稅月中可望簽訂？ 蔣萬安：期待中央清楚完整說明

國民黨要谷立言轉達美國會別被綠營誤導 蔣萬安：立院要嚴格把關

日本建築大師將改造大安森林公園公廁 蔣萬安：讓公廁融入城市美學

相關新聞

走訪台北地下街、後站與華陰街商圈 蔣萬安邀民眾逛年貨大街

臺北市長蔣萬安7日出席「2026臺北年貨大街－後華地走街」活動，先後走訪台北地下街、後站批發商圈及華陰街北車商圈，與市民...

台南農產進駐13家愛買 黃偉哲北上推廣「一站式」採買

為拓展台南農產銷售通路，台南市農產運銷公司與遠百愛買量販合作，精選芭樂、小番茄、火龍果、洋香瓜等台南鮮果及多項農漁特產品...

台北燈節「熊讚」首度變裝 搖滾、文青12套新造型亮相

2026台北燈節將於2月25日至3月15日登場，今年除首度推出「雙展區、雙IP」，也第一次推出「台北隊熊讚」12行政區燈...

萬金杜鵑春季花展今登場 侯友宜邀「馬上出花」來賞花

新北市府跨界合作經營「萬金杜鵑」品牌，春季花展於7日在萬里、金山展區盛大開展，市長侯友宜出席開展儀式，為這場結合在地產業...

屋況評估安全無虞 新店錦秀、碧瑤社區7戶今日終於返回家園

新北市去年10月大雨侵襲，造成新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆坍塌，新北市政府啟動預防性撤離，並全力搶修，工務局6日會同技師...

影／「杜鵑美術館」萬金花展今登場 侯友宜邀「馬上出花」走春

新北市府跨界合作經營「萬金杜鵑」品牌，春季花展今天在萬里、金山開展，結合在地產業、藝術及農業美學，展區有10座大型杜鵑花...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。