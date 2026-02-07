走訪台北地下街、後站與華陰街商圈 蔣萬安邀民眾逛年貨大街

臺北市長蔣萬安7日出席「2026臺北年貨大街－後華地走街」活動，先後走訪台北地下街、後站批發商圈及華陰街北車商圈，與市民朋友一同感受熱鬧年節氛圍。蔣萬安表示，市府今年再度推出免費接駁公車，串聯年貨大街周邊，歡迎民眾多加搭乘，同時提醒把握「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，採買之餘再抽好禮，開心迎接新年。

蔣萬安表示，台北地下街可說是「地下動漫城」，匯集電玩、動漫、3C商品，也有服飾及各式美食，適合攜家帶眷前來走逛。此次商圈特別規劃「吉馬來」消費滿額抽獎活動，最大獎為日本沖繩雙人機加酒，歡迎市民朋友到地下街逛逛、試試手氣，讓好運一路旺到新年。

隨後蔣市長前往後站批發商圈及華陰街北車商圈。蔣萬安指出，今年買氣與人潮均較去年更加熱絡，顯示後站與華陰街商圈持續蓬勃發展、愈來愈熱鬧，正是市府樂見的成果。蔣萬安也強調，年貨大街的整體宣傳除迪化街外，將同步加強後站批發商圈與華陰街徒步區的行銷推廣，讓更多民眾走進這些具特色的年節商圈。

除台北地下街、後站批發商圈及華陰街北車商圈外，迪化街年貨大街同樣熱鬧非凡。蔣萬安指出，目前迪化街人潮已超過去年同期，現場維持無菸環境，並提供年節乾貨、零食試吃，民眾可在攤商叫賣聲中充分感受傳統年味。市府也再次規劃免費接駁專車，串接年貨大街周邊重要節點，讓民眾便利採買各項年貨，歡喜迎新年。

年貨大街活動亦同步串聯「來台北有購嗨」。蔣萬安提醒，只要在臺北市店家單筆消費滿200元，至官網登錄發票或收據，即有機會抽中1,000萬現金、電動汽車、美國雙人來回機票、台積電股票等好禮，祝福大家滿載年貨之餘，把好運與財氣一併帶回家。

此外，「2026台北燈節」將於2月25日盛大登場。蔣萬安表示，今年燈節規模更勝以往，首度規劃「雙展區、雙IP」，除西門町展區外，亦設置花博展區，並攜手變形金剛與泡泡瑪特，同時規劃國際展區與競賽展區，展出工藝師精巧細緻的花燈作品，歡迎大小朋友前來感受耳目一新的賞燈體驗。