台南農產進駐13家愛買 黃偉哲北上推廣「一站式」採買

為拓展台南農產銷售通路，台南市農產運銷公司與遠百愛買量販合作，精選芭樂、小番茄、火龍果、洋香瓜等台南鮮果及多項農漁特產品，即日起進駐全台13家愛買量販門市販售，主打產地直送。台南市長黃偉哲今天北上出席板橋愛買上架記者會，向北部消費者推廣台南「尚青」農產品。

黃偉哲表示，透過與大型量販通路合作，讓北部民眾能在日常採買時，一站式選購台南優質農漁畜產品。現場除新鮮水果外，還有虱目魚、台灣鯛等水產，提供現場處理或代客料理服務，並展售肉乾、烏魚子、魚丸等加工品，以及黑豆茶、蕎麥麵、桂圓、地瓜酥等年節商品。

他強調，台南不只是科技城市，也是重要農業大市，期盼透過通路合作，讓更多消費者認識台南農業實力，也邀請民眾實地走訪台南。

遠東百貨副總經理陳佑任指出，遠百愛買已與台南市政府簽署合作備忘錄，將於全台13家門市推廣台南農漁產品，讓消費者就近選購新鮮、價格具競爭力的台南好物，並配合年節採買需求，提供年貨、年菜多元選擇。愛買營運長姚偉昱也表示，未來將依季節持續規畫展售活動，擴大引進台南農產與加工品項。

活動現場同步展出台南特色農漁加工品，包括黃金蕎麥茶、黑豆茶，以及虱目魚酥條、鮮蝦酥餅、鱻魚餅等，吸引不少民眾試吃選購。

台南市農業局表示，透過記者會與試吃活動，讓消費者直接感受台南農特產品的品質與穩定性，有助於提升市場信心與能見度，未來將持續結合通路與行銷資源，推動更多台南農漁產品進軍全台市場。