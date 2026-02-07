台北燈節「熊讚」首度變裝 搖滾、文青12套新造型亮相
2026台北燈節將於2月25日至3月15日登場，今年除首度推出「雙展區、雙IP」，也第一次推出「台北隊熊讚」12行政區燈組，將台北市吉祥物熊讚化身各區代表，換上專屬造型，成為各行政區最萌代言人。
北市觀傳局表示，「台北隊熊讚」12隻熊讚公仔，將於花博展區集結亮相，12個新造型分別結合了台北12個行政區的在地特色。例如信義區的熊讚身穿華麗服飾、手拿麥克風，呈現搖滾巨星風采，與信義區時尚都會風格及台北大巨蛋演唱會熱潮相呼應。
另外，中山區的熊讚穿著潮流秋冬服裝，手拿悠遊卡，展現搭捷運漫遊中山商圈、心中山線形公園等景點，符合中山區的商業與文青氛圍；北投區的熊讚則是舒服地泡在冒著熱氣的溫泉桶裡，露出可愛療癒的表情，彷彿真的感受到了北投溫泉帶來的放鬆與暖意。
觀傳局指出，每隻熊讚造型都巧妙融入各區特色，不僅增添賞燈趣味，也讓來到燈節的國外遊客能一次飽覽台北的多元風貌，為台北這座國際旅遊城市完美代言。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。