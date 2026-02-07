2026台北燈節 臺北隊熊讚將「燈」場串聯12行政區城市故事

「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日熱鬧登場，今年燈節首度以「雙展區、雙IP」概念策展，打造耳目一新的賞燈體驗。除此之外，今年更首度推出「臺北隊熊讚」12行政區燈組，超可愛的臺北市吉祥物熊讚這次化身各區代表，換上專屬造型，集結成一支「區區都讚」的城市隊伍，成為各行政區最萌代言人。

臺北市政府觀光傳播局邀請市民及國內外旅客來臺北賞燈，一起走進不同街區，在可愛燈海中愛上臺北。觀傳局表示，「臺北隊熊讚」12隻熊讚公仔將於花博展區集結亮相，12個新造型分別結合了臺北12個行政區的在地特色。

例如信義區的熊讚身穿華麗服飾、手拿麥克風，呈現搖滾巨星風采，與信義區時尚都會風格及臺北大巨蛋演唱會熱潮相呼應；中山區的熊讚穿著潮流秋冬服裝，手拿悠遊卡，展現搭捷運漫遊中山商圈、心中山線形公園等景點，符合中山區的商業與文青氛圍；北投區的熊讚則是舒服地泡在冒著熱氣的溫泉桶裡，露出可愛療癒的表情，彷彿真的感受到了北投溫泉帶來的放鬆與暖意。

觀傳局進一步說，「臺北隊熊讚」象徵每個行政區都是臺北隊不可或缺的一員。每隻熊讚造型都巧妙融入各區特色，不僅增添賞燈趣味，也讓來到燈節的國外遊客能一次飽覽臺北的多元風貌，為臺北這座國際旅遊城市完美代言。「臺北隊熊讚」每隻熊讚都亮點十足，造型可愛又吸睛，走到哪都好拍，帶你一次看遍臺北每個精彩角落！

「2026台北燈節」不只是賞燈，更是一場認識城市的旅程。邀請大家帶著相機與家人朋友，一起到花博展區與「臺北隊熊讚」合影留念，讓區區都讚的「臺北隊熊讚」陪伴大家，一起歡度燈節幸福時光。