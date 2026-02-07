快訊

人瑞和看護閃婚！她指2名證人「身分有玄機」曝唯一解方

極冷空氣前緣「雲街」即將抵達 鄭明典：氣溫會明顯降一波

陳宗彥腦溢血動第2次手術！蘇一峰：死亡率估5成「傷殘率幾乎一定會」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北三芝遊客中心空間活化 春節北海岸走春「名人開館」

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
充滿想像力的偶戲世界。圖／北觀處提供
充滿想像力的偶戲世界。圖／北觀處提供

交通部觀光署北觀處推動三芝遊客中心空間活化，場館2樓提供兼具休憩與藝文展覽功能的場域，讓到訪三芝的遊客能深入感受在地藝術文化底蘊，春節前後遊客中心安排相關藝文體驗活動。北觀處邀請民眾北海岸走春，欣賞三芝櫻花盛開美景及參加藝文活動。

北觀處今天起在三芝遊客中心舉辦6場多元藝術工作坊，邀請北海岸三芝的藝術家及藝術團隊，透過多元藝術形式的體驗，讓大家能夠親手創作、用心感受，與藝術家一同通過各種展演及工作坊，進入充滿創意與人文氣息的藝術世界。

活動內容豐富多元，涵蓋書法揮毫、創意春聯繪製、西洋偶戲演出、陶藝、木雕及藍染體驗等藝術形式，適合不同年齡層的民眾參與。

三芝在地藝術家楊景堯現場書法揮毫春聯，藝術家林庭暐則創作趣味春聯；陶藝家李寬池將指導識陶藝釉彩，親手捏塑富有個人特色的咖啡杯，讓大家體驗陶藝創作的樂趣；藝術家曾俊豪老師將帶領民眾木刻創作；陽住藝術家團隊介紹三芝藍染的歷史背景，並安排藍染體驗。

北觀處邀請民眾新春期間走訪北海岸，欣賞三芝櫻花盛開的美景，同時前往三芝遊客中心參加豐富多彩的藝術活動，透過手作、展演與互動體驗，搭起藝術與生活之間的橋樑，在創作中放鬆心情，鼓勵家庭親子共同參與一同走入藝術的世界，迎接新年。

報名連結：https://forms.gle/n2GjKjosqA5h5HSG8

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/

名人開館藝遊三芝藝術工作坊活動資訊。圖／北觀處提供
名人開館藝遊三芝藝術工作坊活動資訊。圖／北觀處提供
三芝淺水灣海上觀景平台。圖／北觀處提供
三芝淺水灣海上觀景平台。圖／北觀處提供
提供民眾休憩空間。圖／北觀處提供
提供民眾休憩空間。圖／北觀處提供
三芝櫻木花道。圖／北觀處提供
三芝櫻木花道。圖／北觀處提供
春年揮毫送祝福。圖／北觀處提供
春年揮毫送祝福。圖／北觀處提供

藝術家 北觀處 陶藝
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

買錯招厄運！春節最強招財花卉 購買時機、布置擺設一文全收錄

春節垃圾清運有眉角 新北環保局籲危險物品分流回收保安全

黃國昌提「都更三新箭」 新北議會民進黨團批無新意：舊案再貼標

台南春節交通疏運啟動 公車優惠、路邊停車暫停收費助走春

相關新聞

紙教堂建築師 將改造大安森林公園公廁

打造南投埔里鎮桃米村「紙教堂」的日本建築師坂茂，這次要翻轉公廁文化，昨與大安森林公園之友基金會董事長林敏雄簽ＭＯＵ，台北...

新北三芝遊客中心空間活化 春節北海岸走春「名人開館」

交通部觀光署北觀處推動三芝遊客中心空間活化，場館2樓提供兼具休憩與藝文展覽功能的場域，讓到訪三芝的遊客能深入感受在地藝術...

從傳統到當代 瑞芳黃金博物館「金工流轉」展全新亮相

新北市黃金博物館金屬工藝館常設展「金工流轉：傳統與當代的交會」全新亮相，透過館藏傳統金飾與當代金工作品的並置展出，引領觀眾從工藝美學的角度，重新認識金屬工藝在時代流轉中的文化意涵與創作能量。

愛心接駁車到位 民間助力貢寮雙玉社區行更遠

臺北市木柵北極玄天上帝慈善協會今(6)日捐贈「真武號」社區接駁車予新北市貢寮區雙玉社區發展協會，並於現場舉行溫馨隆重的捐贈儀式。關懷據點的阿公、阿嬤及地方仕紳、社區居民踴躍出席，共同見證這項有意義的善行。

淡水區公所替代役男暖心行動 助獨居長者年節大掃除

接近年底，不少民眾或是家庭主婦也開始要忙著歲未大掃除，不過對於有些獨居，或是部份行動不方便的長者來說，要整理家中的環境，真的是相當的麻煩，因此淡水區公所為了要讓長者能夠輕鬆過新年，帶領著公所3位替代役男要來幫助區內的長者或是行動不方便的銀髮族，進行年終大掃除。

富士櫻粉嫩盛開 汐止長青里長伯家成打卡點

今年的櫻花已經開始陸續綻放，讓人感受到春天的氣息，汐止區五指山上的富士櫻也正在盛開中，長青里長家中，一棵種了25年的富士櫻，現在進入滿開，吸引不少人前往欣賞，拍下美照，淺粉色的櫻花，開滿整個枝頭，真的好美，里長伯的家成了打卡景點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。