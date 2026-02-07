新北三芝遊客中心空間活化 春節北海岸走春「名人開館」

交通部觀光署北觀處推動三芝遊客中心空間活化，場館2樓提供兼具休憩與藝文展覽功能的場域，讓到訪三芝的遊客能深入感受在地藝術文化底蘊，春節前後遊客中心安排相關藝文體驗活動。北觀處邀請民眾北海岸走春，欣賞三芝櫻花盛開美景及參加藝文活動。

北觀處今天起在三芝遊客中心舉辦6場多元藝術工作坊，邀請北海岸三芝的藝術家及藝術團隊，透過多元藝術形式的體驗，讓大家能夠親手創作、用心感受，與藝術家一同通過各種展演及工作坊，進入充滿創意與人文氣息的藝術世界。

活動內容豐富多元，涵蓋書法揮毫、創意春聯繪製、西洋偶戲演出、陶藝、木雕及藍染體驗等藝術形式，適合不同年齡層的民眾參與。

三芝在地藝術家楊景堯現場書法揮毫春聯，藝術家林庭暐則創作趣味春聯；陶藝家李寬池將指導識陶藝釉彩，親手捏塑富有個人特色的咖啡杯，讓大家體驗陶藝創作的樂趣；藝術家曾俊豪老師將帶領民眾木刻創作；陽住藝術家團隊介紹三芝藍染的歷史背景，並安排藍染體驗。

北觀處邀請民眾新春期間走訪北海岸，欣賞三芝櫻花盛開的美景，同時前往三芝遊客中心參加豐富多彩的藝術活動，透過手作、展演與互動體驗，搭起藝術與生活之間的橋樑，在創作中放鬆心情，鼓勵家庭親子共同參與一同走入藝術的世界，迎接新年。

名人開館藝遊三芝藝術工作坊活動資訊。圖／北觀處提供

三芝淺水灣海上觀景平台。圖／北觀處提供

提供民眾休憩空間。圖／北觀處提供

三芝櫻木花道。圖／北觀處提供