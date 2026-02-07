紙教堂建築師 將改造大安森林公園公廁

打造南投埔里鎮桃米村「紙教堂」的日本建築師坂茂，這次要翻轉公廁文化，昨與大安森林公園之友基金會董事長林敏雄簽ＭＯＵ，台北市長蔣萬安也出席見證，坂茂將操刀大安森林公園四號公廁的設計，注入環保、城市等美學元素。

坂茂被譽為「人道主義建築師」，二○一四年獲得建築界最高榮譽「普利茲克建築獎」，以「建築結合社會責任」聞名世界，「紙教堂」就是他的傑作，在九二一震災後成為重建記憶與友誼的象徵。

大安森林公園之友基金會指出，坂茂參與著名的東京「The Tokyo Toilet」計畫，成功將公共廁所轉化為城市美學與文化亮點。

這次合作，坂茂將運用其處理材料的獨特美學與空間包容力，翻轉社會對公廁「髒、臭、暗」的負面印象，未來讓大安森林公園四號公廁成為更便利、更友善的貼心空間。

「非常感謝林敏雄率領基金會加入北市公廁二點○改造計畫，與北市府並肩前行。」蔣萬安指出，北市二○二三年開始啟動公廁二點○改造計畫，希望翻轉大家對於公廁陰暗髒亂的負面印象，北市三十四處流動廁所改造完成為景觀廁所，有十處固定廁所也完成改造。

環境部長彭啓明出席見證，他指出，上月做了個大膽嘗試，環境部前面的裝置藝術擺的是透明馬桶，就是基金會協助，他用「雞尾酒療法」，來改變國人如廁習慣，因為透明的馬桶，可看到沖水，就可知衛生紙是可丟馬桶，但是別的東西不能亂丟。