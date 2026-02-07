快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

紙教堂建築師 將改造大安森林公園公廁

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨見證大安森林公園之友基金會董事長林敏雄（左）與日本建築師坂茂（右）簽MOU，將於大安森林公園4號公廁基地，打造全新空間。記者林伯東／攝影
打造南投埔里鎮桃米村「紙教堂」的日本建築師坂茂，這次要翻轉公廁文化，昨與大安森林公園之友基金會董事長林敏雄簽ＭＯＵ，台北市長蔣萬安也出席見證，坂茂將操刀大安森林公園四號公廁的設計，注入環保、城市等美學元素。

坂茂被譽為「人道主義建築師」，二○一四年獲得建築界最高榮譽「普利茲克建築獎」，以「建築結合社會責任」聞名世界，「紙教堂」就是他的傑作，在九二一震災後成為重建記憶與友誼的象徵。

大安森林公園之友基金會指出，坂茂參與著名的東京「The Tokyo Toilet」計畫，成功將公共廁所轉化為城市美學與文化亮點。

這次合作，坂茂將運用其處理材料的獨特美學與空間包容力，翻轉社會對公廁「髒、臭、暗」的負面印象，未來讓大安森林公園四號公廁成為更便利、更友善的貼心空間。

「非常感謝林敏雄率領基金會加入北市公廁二點○改造計畫，與北市府並肩前行。」蔣萬安指出，北市二○二三年開始啟動公廁二點○改造計畫，希望翻轉大家對於公廁陰暗髒亂的負面印象，北市三十四處流動廁所改造完成為景觀廁所，有十處固定廁所也完成改造。

環境部長彭啓明出席見證，他指出，上月做了個大膽嘗試，環境部前面的裝置藝術擺的是透明馬桶，就是基金會協助，他用「雞尾酒療法」，來改變國人如廁習慣，因為透明的馬桶，可看到沖水，就可知衛生紙是可丟馬桶，但是別的東西不能亂丟。

從傳統到當代 瑞芳黃金博物館「金工流轉」展全新亮相

新北市黃金博物館金屬工藝館常設展「金工流轉：傳統與當代的交會」全新亮相，透過館藏傳統金飾與當代金工作品的並置展出，引領觀眾從工藝美學的角度，重新認識金屬工藝在時代流轉中的文化意涵與創作能量。

愛心接駁車到位 民間助力貢寮雙玉社區行更遠

臺北市木柵北極玄天上帝慈善協會今(6)日捐贈「真武號」社區接駁車予新北市貢寮區雙玉社區發展協會，並於現場舉行溫馨隆重的捐贈儀式。關懷據點的阿公、阿嬤及地方仕紳、社區居民踴躍出席，共同見證這項有意義的善行。

淡水區公所替代役男暖心行動 助獨居長者年節大掃除

接近年底，不少民眾或是家庭主婦也開始要忙著歲未大掃除，不過對於有些獨居，或是部份行動不方便的長者來說，要整理家中的環境，真的是相當的麻煩，因此淡水區公所為了要讓長者能夠輕鬆過新年，帶領著公所3位替代役男要來幫助區內的長者或是行動不方便的銀髮族，進行年終大掃除。

富士櫻粉嫩盛開 汐止長青里長伯家成打卡點

今年的櫻花已經開始陸續綻放，讓人感受到春天的氣息，汐止區五指山上的富士櫻也正在盛開中，長青里長家中，一棵種了25年的富士櫻，現在進入滿開，吸引不少人前往欣賞，拍下美照，淺粉色的櫻花，開滿整個枝頭，真的好美，里長伯的家成了打卡景點。

