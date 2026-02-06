2026新北賞夜櫻倒數 免費學攝影技巧、玩解謎抽限量泡湯券

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡水天元宮三色櫻在暖陽映照下已盛開，粉白花海點綴天元宮後山，美不勝收。圖／新北市景觀處提供

「2026花見櫻花季」夜間賞櫻活動進入最後倒數階段，淡水天元宮三色櫻花在暖陽映照下陸續綻放，粉白花海點綴天元宮後山，吸引眾多民眾前來賞花拍照。新北市景觀處提醒，活動即將於2月11日落幕，邀請民眾把握最後機會，來與幾米互動裝置打卡，參加解謎活動還能抽限量泡湯券。

景觀處表示，今年「花見櫻花季」除了結合國際知名藝術家幾米，為淡海輕軌創作繪本「閉上眼睛一下下」，將繪本童趣純真的場景在天元宮櫻花花海下夢幻呈現，活動期間的假日，現場推出多場限定手作與體驗活動，包含「櫻花擴香石」、「浮游花」創作，2月7日邀請攝影達人於現場分享拍攝技巧，從構圖、光線運用到人物與花景搭配，帶領民眾學習如何運用手機，輕鬆拍出宛如專業攝影師等級的櫻花美照，各項DIY工作坊於活動當天下午一點於大會服務台開放報名，名額有限，額滿為止。

另外，活動期間凡前往天元宮會場服務台或淡水旅遊服務中心索取「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，前往指定店家即可享有專屬折價好康，摺頁也還包含趣味解謎小遊戲，成功解謎者即可服務台領取花見櫻花季限定小禮，活動現場也加碼提供出任務好禮，民眾只要與蘊泉庄手舉牌及閉上眼睛一下下5座裝置場景任一座合照並完成指定任務，即可抽限量泡湯券體驗春日裡最奢華的放鬆時光。

新北景觀處長林俊德表示，春日賞櫻行程持續接力登場，天元宮三色櫻花期結束後，接下來還有淡水滬尾櫻花大道健行活動將於2月27日接棒登場，另一處賞櫻秘境-北投子溪櫻花林生態步道，預計也將於3月中下旬迎來花季，邀請民眾把握春季限定的花期節奏，走入淡水不同角度的櫻花風景。

櫻花季 天元宮 淡水
