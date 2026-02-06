快訊

馬上來運動！新北運動中心推春節優惠 初二體適能、初三泳池免費

中央社／ 新北6日電
新北市長侯友宜（中）6日出席運動中心場館升級記者會，宣布春節期間將推優惠方案，包括初二體適能免費、初三泳池免費等，鼓勵民眾春節期間持續運動。圖／中央社（新北市體育局提供）
為鼓勵民眾在春節持續運動，新北市今天宣布推出限定優惠，全市國民運動中心初二體適能、初三泳池免費等。此外，泰山國民運動中心2月8日前試營運期間，全館設施開放免費體驗。

新北市長侯友宜今天出席運動中心場館升級記者會，宣布春節期間推出「新春好康四連動」優惠方案，包括初二體適能免費、初三泳池免費、初四InBody檢測買一送一，以及初五買月票現折200元，邀民眾春節期間走進運動中心「馬上來運動」。

侯友宜表示，新北市自民國99年起推動興建國民運動中心，包含今年底將完工的蘆洲及板橋第二國民運動中心，累計達20座國民運動中心，數量為全國之冠。市府113年起也啟動國民運動中心營運移轉（ROT）計畫，透過公私協力模式，由民間專業團隊投入營運與管理，推動場館全面升級。

侯友宜說，中和、蘆洲、土城、三峽、鶯歌、板橋、淡水及泰山等8座國民運動中心皆已完成修繕優化，每座運動中心都有其特色，如泰山國民運動中心新設戶外滑板場、打造女性使用專區、擴充升級體適能館及健身器材。

新北市體育局補充，泰山國民運動中心目前辦理試營運至2月8日，全館設施與團體課程開放免費體驗，試營運期間購買課程享85折優惠。

運動中心 侯友宜 新北
