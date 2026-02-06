馬上來運動！新北運動中心推春節優惠 初二體適能、初三泳池免費
為鼓勵民眾在春節持續運動，新北市今天宣布推出限定優惠，全市國民運動中心初二體適能、初三泳池免費等。此外，泰山國民運動中心2月8日前試營運期間，全館設施開放免費體驗。
新北市長侯友宜今天出席運動中心場館升級記者會，宣布春節期間推出「新春好康四連動」優惠方案，包括初二體適能免費、初三泳池免費、初四InBody檢測買一送一，以及初五買月票現折200元，邀民眾春節期間走進運動中心「馬上來運動」。
侯友宜表示，新北市自民國99年起推動興建國民運動中心，包含今年底將完工的蘆洲及板橋第二國民運動中心，累計達20座國民運動中心，數量為全國之冠。市府113年起也啟動國民運動中心營運移轉（ROT）計畫，透過公私協力模式，由民間專業團隊投入營運與管理，推動場館全面升級。
侯友宜說，中和、蘆洲、土城、三峽、鶯歌、板橋、淡水及泰山等8座國民運動中心皆已完成修繕優化，每座運動中心都有其特色，如泰山國民運動中心新設戶外滑板場、打造女性使用專區、擴充升級體適能館及健身器材。
新北市體育局補充，泰山國民運動中心目前辦理試營運至2月8日，全館設施與團體課程開放免費體驗，試營運期間購買課程享85折優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言