富士櫻粉嫩盛開 汐止長青里長伯家成打卡點

今年的櫻花已經開始陸續綻放，讓人感受到春天的氣息，汐止區五指山上的富士櫻也正在盛開中，長青里長家中，一棵種了25年的富士櫻，現在進入滿開，吸引不少人前往欣賞，拍下美照，淺粉色的櫻花，開滿整個枝頭，真的好美，里長伯的家成了打卡景點。

往五指山上走，沿路的櫻花陸續盛開，甚至有些已經整個滿開，在派出所旁的這棵櫻花樹，個頭不小，卻很有造型，上頭開滿粉色夾雜著白色的花朵，獨具美感，當然，其中最具有指標性的，就是長青里長家的富士櫻，淺粉色的花朵，幾乎開滿整個枝頭，民眾都說好美，相約來賞花，當然也要和櫻花拍張美照。

長青里長陳建興表示，現在又是櫻花盛開的時候，而且因為閏月有點提早開，不過原則上都是在春節才開的，現在開的很茂盛，家中的富士櫻，每年花開都很多人來看，另外社區的富士櫻也是越開越茂盛，剛開始里內只有自己家種的一棵富士櫻，最早開最漂亮，後來路邊也種，還有里民家裡也會種，原則上都種富士櫻，才會統一開放。

每年春天盛開的富士櫻，里長伯家的，現在進入滿開期，整棵淡淡淺淺的粉色櫻花綻放，再加上五指山的櫻花都在陸續盛開，里長陳建興歡迎大家上山賞櫻。