淡水區公所替代役男暖心行動 助獨居長者年節大掃除
接近年底，不少民眾或是家庭主婦也開始要忙著歲未大掃除，不過對於有些獨居，或是部份行動不方便的長者來說，要整理家中的環境，真的是相當的麻煩，因此淡水區公所為了要讓長者能夠輕鬆過新年，帶領著公所3位替代役男要來幫助區內的長者或是行動不方便的銀髮族，進行年終大掃除。
在獨居長者家中，可以看到3個大男生還有區公所的同仁，一起為這位長者進行整理，將這位長者的家打掃的相當乾淨，在整理完之後，區公所更送上生活物資，以及幫長者貼上新北市長春聯，讓長者都覺得相當貼心。
替代役男親自挽起袖子幫長輩清潔，齊心協力幫獨居長者整理家中的環境，淡水區公所役政課長胡雅倫表示，這些獨居長輩很多都八十多歲以上，過去他們很少與外界接觸，這次透過役男打掃除了幫長輩大掃除之外，更重要的是關心他們，給予陪伴，希望能夠在新的一年，能夠真正的幫助到弱勢長者，讓他們過一個溫暖的新年。
