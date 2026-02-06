聽新聞
愛心接駁車到位 民間助力貢寮雙玉社區行更遠
臺北市木柵北極玄天上帝慈善協會今(6)日捐贈「真武號」社區接駁車予新北市貢寮區雙玉社區發展協會，並於現場舉行溫馨隆重的捐贈儀式。關懷據點的阿公、阿嬤及地方仕紳、社區居民踴躍出席，共同見證這項有意義的善行。
臺北市木柵北極玄天上帝慈善協會理事長謝承翰表示，協會秉持玄天上帝慈悲濟世精神，長期關注弱勢與偏鄉社區需求，希望透過「真武號」接駁車，協助長輩就醫、參與社區活動，提升生活便利性與安全性，讓善的力量在地方持續流動。
貢寮區長柯建輝指出，雙玉社區地處偏遠，公共運輸資源有限，這輛接駁車的加入，對長者照顧與社區服務將有實質助益，也展現民間團體與地方攜手合作的典範。
雙玉社區發展協會理事長楊耀南則感謝慈善協會的善心義舉，並表示未來將妥善運用車輛，服務關懷據點長輩及社區居民，讓資源發揮最大效益，打造更友善、溫暖的社區環境。
雙玉里長吳永彬表示，雙玉里幅員遼闊、人口老化情形明顯，長輩外出就醫與參與社區活動常受交通限制影響，此次「真武號」社區接駁車的捐贈，正好補足在地交通服務的不足，對里民尤其是長者而言是一大福音。
