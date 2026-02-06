愛心接駁車到位 民間助力貢寮雙玉社區行更遠

今年的櫻花已經開始陸續綻放，讓人感受到春天的氣息，汐止區五指山上的富士櫻也正在盛開中，長青里長家中，一棵種了25年的富士櫻，現在進入滿開，吸引不少人前往欣賞，拍下美照，淺粉色的櫻花，開滿整個枝頭，真的好美，里長伯的家成了打卡景點。

2026-02-06 18:39