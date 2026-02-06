從傳統到當代 瑞芳黃金博物館「金工流轉」展全新亮相

新北市黃金博物館金屬工藝館常設展「金工流轉：傳統與當代的交會」全新亮相，透過館藏傳統金飾與當代金工作品的並置展出，引領觀眾從工藝美學的角度，重新認識金屬工藝在時代流轉中的文化意涵與創作能量。

黃金博物館長林文中表示，博物館不僅肩負文物保存的使命，更是連結在地記憶與當代視野的重要平台。本次金屬工藝館常設展更新，正是希望藉由傳統工藝與現代創作的對話，讓觀眾看見金工如何隨著時代演變，展現不同樣貌與價值，進而重新思考礦業文化在今日的意義。

「金工流轉：傳統與當代的交會」以博物館典藏的42件傳統金飾及15件當代金工作品為主軸，呈現金屬工藝從實用、象徵到藝術表現的多元面貌。展覽分為「珍藏老金飾」與「當代金工」兩大主題，前者透過「新生喜悅」、「富貴長壽」等子題，展現傳統金飾在生命禮俗與民間生活中的深刻象徵意涵；後者則呈現當代藝術家運用鍛造、鑄造等技法，結合多元材質進行創作，突破飾品既有功能，拓展金工藝術的想像空間。

展場同時融入AR擴增實境互動體驗，民眾可透過手機進行虛擬尋寶，在遊戲過程中認識展品背後的工藝特色與文化故事，為參觀增添趣味與互動性。黃金博物館期盼藉由此次常設展更新，讓更多民眾走進金屬工藝的世界，感受傳統技藝與當代創作交會所激盪出的獨特魅力。