日本建築大師將改造大安森林公園公廁 蔣萬安：讓公廁融入城市美學

當年921震災後打造南投桃米村「紙教堂」的日本建築師坂茂，這次要翻轉如廁文化，帶動城市美學，下午今與大安森林公園之友基金會簽署MOU，並邀請台北市長蔣萬安出席見證，將操刀大安森林公園4號公廁的設計，注入環保美學。

享譽國際日本建築師坂茂，2014年獲得建築界最高榮譽「普利茲克建築獎」，並以「建築結合社會責任」聞名世界，被譽為「人道主義建築師」，作品與台灣也有著深厚的連結，「紙教堂」就是他的傑作，在921震災後成為重建記憶與友誼的象徵。

大安森林公園之友基金會指出，坂茂更參與著名的東京「The Tokyo Toilet」計畫，成功將公共廁所轉化為城市美學與文化亮點。這次合作，坂茂將先前成功的實務經驗帶到台北，運用其處理材料的獨特美學與空間包容力，翻轉社會對公廁「髒、臭、暗」的負面印象，未來將讓大安森林公園4號公廁成為更便利、更友善、且貼近使用者需求的貼心空間。

蔣萬安指出，台北市在2023年開始啟動公廁2.0改造計畫，希望翻轉大家對於公廁陰暗髒亂的負面印象，希望公廁不只是市民應急所需，而是能夠融入城市美學，打造全民友善的環境空間，過去這段期間，北市34處流動廁所改造完成為景觀廁所，有10處固定廁所也完成了改造，希望提供市民更安全舒適，更好的使用體驗。

蔣萬安說，這次非常感謝大安森林公園之友基金會董事長林敏雄，率領基金會加入北市公廁2.0改造計畫，與台北市政府並肩前行，前年大安森林公園1號公廁已完成改造，之前已經28年都沒有改變過。現在導入了自然採光通風的設計，還有太陽能系統以及生態池。

蔣萬安也說，大安森林公園之友基金會不只這一次公廁改造計畫，在很長一段時間也協助相關生態復育、螢火蟲的復育，還有蝴蝶的物種，也從原本25種類現在提高到77種類，都是靠基金會全力的協助，讓公園處事半功倍，借助民間的力量，把大安森林公園打造地非常的漂亮。