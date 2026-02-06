日本建築大師將改造大安森林公園公廁 蔣萬安：讓公廁融入城市美學

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府推動「公廁2.0」下午市長蔣萬安（中）見證下，大安森林公園之友基金會董事長林敏雄（左）與日本建築師坂茂（右）的建築設計事務所正式簽署MOU，將於大安森林公園4號公廁基地打造全新公共廁所空間。記者林伯東／攝影
台北市政府推動「公廁2.0」下午市長蔣萬安（中）見證下，大安森林公園之友基金會董事長林敏雄（左）與日本建築師坂茂（右）的建築設計事務所正式簽署MOU，將於大安森林公園4號公廁基地打造全新公共廁所空間。記者林伯東／攝影

當年921震災後打造南投桃米村「紙教堂」的日本建築師坂茂，這次要翻轉如廁文化，帶動城市美學，下午今與大安森林公園之友基金會簽署MOU，並邀請台北市蔣萬安出席見證，將操刀大安森林公園4號公廁的設計，注入環保美學。

享譽國際日本建築師坂茂，2014年獲得建築界最高榮譽「普利茲克建築獎」，並以「建築結合社會責任」聞名世界，被譽為「人道主義建築師」，作品與台灣也有著深厚的連結，「紙教堂」就是他的傑作，在921震災後成為重建記憶與友誼的象徵。

大安森林公園之友基金會指出，坂茂更參與著名的東京「The Tokyo Toilet」計畫，成功將公共廁所轉化為城市美學與文化亮點。這次合作，坂茂將先前成功的實務經驗帶到台北，運用其處理材料的獨特美學與空間包容力，翻轉社會對公廁「髒、臭、暗」的負面印象，未來將讓大安森林公園4號公廁成為更便利、更友善、且貼近使用者需求的貼心空間。

蔣萬安指出，台北市在2023年開始啟動公廁2.0改造計畫，希望翻轉大家對於公廁陰暗髒亂的負面印象，希望公廁不只是市民應急所需，而是能夠融入城市美學，打造全民友善的環境空間，過去這段期間，北市34處流動廁所改造完成為景觀廁所，有10處固定廁所也完成了改造，希望提供市民更安全舒適，更好的使用體驗。

蔣萬安說，這次非常感謝大安森林公園之友基金會董事長林敏雄，率領基金會加入北市公廁2.0改造計畫，與台北市政府並肩前行，前年大安森林公園1號公廁已完成改造，之前已經28年都沒有改變過。現在導入了自然採光通風的設計，還有太陽能系統以及生態池。

蔣萬安也說，大安森林公園之友基金會不只這一次公廁改造計畫，在很長一段時間也協助相關生態復育、螢火蟲的復育，還有蝴蝶的物種，也從原本25種類現在提高到77種類，都是靠基金會全力的協助，讓公園處事半功倍，借助民間的力量，把大安森林公園打造地非常的漂亮。

台北市政府推動「公廁2.0」下午舉行大安森林公園之友基金會董事長與日本建築師坂茂的建築設計事務所正式簽署MOU。日本建築師坂茂出席。記者林伯東／攝影
台北市政府推動「公廁2.0」下午舉行大安森林公園之友基金會董事長與日本建築師坂茂的建築設計事務所正式簽署MOU。日本建築師坂茂出席。記者林伯東／攝影

