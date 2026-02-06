大安森林公園公廁升級 國際建築大師坂茂操刀設計

台北市政府推動「公廁2.0」下午市長蔣萬安見證下，大安森林公園之友基金會與日本建築師坂茂的建築設計事務所正式簽署MOU，將於大安森林公園4號公廁基地打造全新公共廁所空間，展現公私協力提升公共環境品質的行動。

大安森林公園之友基金會董事長林敏雄指出，公共廁所是高使用頻率卻長期被忽視的城市設施，改善「髒、臭、暗、可怕」的刻板印象，不僅關乎使用體驗，也象徵城市治理成熟度與對市民的尊重。在高齡化與多元族群需求下，公廁已成為「以人為本」城市的重要指標。

此次邀請的坂茂為普立茲克建築獎得主，以人道建築與災後臨時住宅設計聞名，也曾參與東京「The Tokyo Toilet」計畫，成功將公廁轉化為城市文化象徵。北市府盼藉其經驗，提升臺北公共空間設計能量與國際能見度。

蔣萬安表示，公廁已不只是必要設施，更是城市美學與友善精神的一環，透過貼近使用者需求的設計，讓民眾在公園活動時享有便利與安全。公園處則強調，未來將持續優化公園公廁品質，讓市民安心如廁、輕鬆出行。