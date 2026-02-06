快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往塭仔圳重劃區視察貴子坑溪跨溪橋梁預鑄廠。圖／新北市地政局提供
新北市長侯友宜今前往塭仔圳重劃區視察貴子坑溪跨溪橋梁預鑄廠，侯指出，泰山新莊交通連通進入關鍵時刻，除銜接新北大道與中環路的「莊田路」將在農曆年前通車，貴子坑溪5座跨溪橋梁將於115年完工，屆時泰山民眾經由橋梁連通至新北大道、領航路，待10座橋梁接續通車，將使泰山新莊交通往來更綿密順暢。

新北市地政局長汪禮國表示，跨溪橋梁的施工介面複雜，水利局先於溪的左右兩岸建置疏洪箱涵，地政局接續施作管線室、溪底纜線管路，配合自來水、瓦斯管線埋設工程完成，再來才能進行跨溪橋梁主體搭建。

目前跨溪橋梁工程遇到的最大挑戰，在於配合貴子坑溪整治需求，如抽水站併站、防洪斷面抬高而需多次變更設計，且受限於台電特高壓等級161KV纜線、瓦斯等管線遷移日程，再加上維持基本通行需求，無法同時施作多座橋梁而須採跳島式施工，今年將依序開通9號、4號、2號、8號及5號等橋梁。

汪禮國說明，為有效控管工期、汛期間仍能持續施作，施工廠商在工區內設置橋梁預鑄梁廠，中牆及頂版等橋梁「零件」都可在廠內先預鑄完成，待河川整治工程達到一定階段，就可將預鑄好的組件吊掛進廠施作，類似組積木的概念，把橋梁組裝起來，預計能大幅減少24個月工期。

貴子坑溪整體工程完工後，塭仔圳不但能擁有優美河岸景觀、沿溪公園綠地，完善的排水箱涵還能提升區域防洪標準，往來新莊泰山交通更是暢通無阻。

在塭仔圳一區的道路建設方面，鄰近港泰自辦重劃區的莊泰路（坡雅路－莊田路段）計在今年上半年完工，泰林路也將於今年底完成拓寬。另外，區內10座高壓電塔下地的工程，目前僅剩最後的120米地底洞道鑽挖，完工交予台電公司架接電纜後，高壓電塔就可全數拆除，還給塭仔圳一片乾淨清朗的天際線。

汪禮國表示，塭仔圳重劃工程進行3年多來，歷經疫情後勞力短缺、原物料缺乏等困難，加上新舊區域間的管線架接協調、配合水電瓦斯等外單位工程施作，目前一區工程進度突破60%，二區工程進度達55%，地政局在嚴格確保工程品質的前提下，將全力趕工完成全區重劃工程。

跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動 新莊泰山連通的關鍵時刻

