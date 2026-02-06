看護嫁百歲人瑞遭嗆覬覦家產 這兩人近九旬結婚卻只為相伴終身

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
正哥和寶姐因在據點上課，正哥歷經大病一場後讓兩人結為連理。圖／新北社會局提供
正哥和寶姐因在據點上課，正哥歷經大病一場後讓兩人結為連理。圖／新北社會局提供

近日有百歲人瑞與看護結婚遭子女嗆看護覬覦家產爭議，然而，此時新北板橋一處關懷據點也正為一對銀髮新人見證，但老人則是歷經2年多同窗情誼，及一場突然的生死考驗，最終決定廝守終身，也讓外界分享他們的幸福喜悅。

位在板橋中山路二段光仁中學校門巷內的小兔子照顧關懷據點，87歲的「正哥」與75歲的「寶姐」因兩人喪偶均已獨居多年，一起在據點上課2年多來彼此相互關心，數周前正哥在據點活動中突然倒地，一度失去生命跡象，當時寶姐緊急CPR搶救10多分鐘，待119消防人員趕來送醫急救，才挽回生命。

寶姐在正哥住院及返家休養期間，時常探望噓寒問暖，並主動負起照顧，正哥經此大難覺得人生無常，須把握時刻，珍惜當下，決定在重回據點上課後，要給寶姐一個驚喜和名分，以便住在一起，相互扶持。

昨日小兔子據點張燈結綵，門口貼上「雙星報喜，家有喜事」紅聯，並準備長串環保鞭炮，兩人的同學們都盛裝打扮，一起為這對從「同窗變老伴」的喜劇道賀，正哥和寶姐互戴戒指，並用傳統紅茶盤端著甜茶和喜餅請同學分享。

小兔子新生命協會理事長林孟汝表示，據點受社會局輔導，每周一至周五服務上百名長輩，還有視障朋友，因空間有限須分流上課，課程內容包含桌遊團康、健康促進、手機教學和沖泡咖啡等，成鄰近長輩喜愛的據點，如今看見高齡長輩結為連理，據點分享兩人的幸福。

小兔子照顧關懷據點昨為一對高齡長者見證婚禮。圖／新北社會局提供
小兔子照顧關懷據點昨為一對高齡長者見證婚禮。圖／新北社會局提供

長輩 看護 獨居
