春節年假持續運動 新北運動中心推出四好康

農曆春節將至，新北市運動局今公布春節運動中心好康四連動，自大年初二（18日）至初五（21日）推出天天限定優惠，包括初二體適能免費、初四InBody檢測買一送一及初五買月票現折200元等活動，邀請市民在春節假期養成好習慣持續運動。

新北市長侯友宜今在泰山國民運動中心出席「新北市運動中心場館升級．新春好康四連動」記者會表示，新北自民國113年起啟動國民運動中心營運移轉（ROT）計畫，透過公私協力由民間專業團隊投入營運與管理，逐步推動場館全面升級。

侯友宜說，目前中、蘆洲、土城、三峽、鶯歌、板橋、淡水及泰山等8座國民運動中心已完成修繕優化，三重國民運動中心也正在進行整修，預計2月底重新開放，透過設備汰換、空間動線優化、彈性場域規劃及專業課程導入，讓市民在各生活圈內都能享有高品質的運動環境。

體育局表示，為迎接馬年新春，新北市各國民運動中心將於春節期間聯合推出「新春好康四連動」活動，自初二至初五天天推出限定優惠，包括「馬上好運—初二體適能免費」、「馬上泳錢—初三泳池免費」、「馬上加碼—初四InBody檢測買一送一」以及「馬上省錢—初五買月票現折200元」，且所有優惠適用各國民運動中心，限當日購買、數量不限。