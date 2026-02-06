快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府今天公告營建剩餘土石方異地暫置規定，業者施工期間可以將剩餘土方暫置到符合規定的其他施工基地或空地，完工後9個月內清除完畢。圖／台中市政府提供
土方新制上路後「土方之亂」席捲全國，台中由於建案多、缺少最終處置場，受到影響尤深。市府配合中央政策，除加速建置台中港的土方暫置區，今天公告剩餘土石方異地暫置規定，施工期間業者可以選擇建築工程基地或無建築許可的空地暫置土方，工程完工後9個月內要清除。

台中市都市發展局今天公告，為了因應台中市建築工程施工期間營建剩餘土石方暫置需求，並緩解土資場去化壓力，今天起開放營建業者在施工期間將剩餘土方異地暫置。都發局長李正偉說，此次公告是為了兼顧工程彈性與管理秩序，建立制度化、可追溯的營建剩餘土方暫置機制。

都發局指出，建築工程施工期間，基地內如果沒有足夠空間暫置剩餘土方，業者可在台中市轄內選擇適當地點作為臨時暫置區；暫置地點分為2種，第一種是其他建築工程基地，第二種是沒有建築許可的空地，後者還必須符合都市計畫法與非都市土地使用管制等規定。

都發局說明，業者將剩餘土方暫置異地時，必須事先取得該土地所有權人同意，並納入或修正施工計畫與餘土處理計畫，報請都發局備查；該臨時暫置區被視為施工基地的延伸，納入施工管理範圍，且同一個地方只能供給單一工程使用，確保土方來源明確。

都發局表示，為了落實施工管理透明化並確保公共安全，業者應在土方暫置地點設置明顯標示，載明該地的土方來源與工程基本資訊，並設置安全圍籬、維持邊坡穩定，還要落實防塵等環保措施，降低對周邊環境與民眾生活的影響。

都發局說，業者必須在建築工程的地下室頂板勘驗完成（即一般意義上的工程完工）後，9個月內清除此前暫置異地的剩餘土方，並向都發局報備；如果有特殊工法或其他特殊狀況，經都發局同意後可以適度延長暫置期限，兼顧工程實務需求。

建築 台中市 都市計畫
相關新聞

台北市陷鼠患？蔣萬安：全區進行地毯式大清消及環境整潔

台北市日前出現今年首例、也是民國89年來首起漢他病毒死亡病例。台北市長蔣萬安 上午受訪指出，昨天12行政區全面啟動大清消...

緩解土方之亂…台中市公告剩餘土方異地暫置規定 9個月內要清除

土方新制上路後「土方之亂」席捲全國，台中由於建案多、缺少最終處置場，受到影響尤深。市府配合中央政策，除加速建置台中港的土...

台北花市農曆年節前採購湧入人車 警方公布交管圖

農曆春節即將來臨，為因應春節前夕「台北花市、大賣場」周邊採購人、車潮，台北市內湖警分局加強交通管制疏導措施，並公布交管措...

春節前夕送暖 平溪區公所陪伴獨居長者迎新春

春節將至，為了讓獨居長者在年節前夕感受到社會的溫暖與陪伴，平溪區公所今(5)日舉辦「2026愛在平溪，陪伴獨居長者春節活動」，邀請轄內上百位獨居長者齊聚一堂，透過溫馨的關懷行動，提前向長輩們獻上新春祝福，讓年節不再孤單。

歲末溫暖滿滿 金山區公所集合善心送愛低收家戶

歲末年節腳步接近，金山區公所集合44個機關、團體與個人物資以及善款，要來送愛給低收家戶。在發放物資與紅包之前，區公所特別邀集這44個機關代表與個人來到公所舉辦了一場致贈感恩儀式，感謝他們的善心無私付出，幫助低收家戶能夠越過越好。

淡水同濟會捐物資、社福金 助永吉里弱勢過好年

為了要幫助在地的弱勢居民能夠溫暖過冬，新北市淡水區永吉里長與淡水同濟會合作，捐助四份的生活物資以及1萬2千元的紅包現金，要來幫助里內生活困苦的民眾，同濟會表示，為了幫助弱勢，這次在寒冬之際，希望透過里長的協助，將這些資源分送給需要的居民。

