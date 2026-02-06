快訊

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

聽新聞
0:00 / 0:00

台北市陷鼠患？蔣萬安：全區進行地毯式大清消及環境整潔

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴內湖區與里長座談受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴內湖區與里長座談受訪。記者楊正海／攝影

台北市日前出現今年首例、也是民國89年來首起漢他病毒死亡病例。台北市長蔣萬安 上午受訪指出，昨天12行政區全面啟動大清消、「清潔周」活動，也全面進行地毯式大清消及環境整潔。

蔣萬安上午赴內湖與里長座談，針對北市鼠患的改善，蔣萬安受訪指出，上周發生今年第一起漢他病毒，即刻啟動應變機制，周一他也親自主持召開跨局處會議，衛生局密切追蹤，到目前為止都沒有再新增任何一起案例。

蔣萬安說，市府絕不鬆懈，因此包含環保局、市場處、公園處、商業處，以及民政局各區公所，文化局、教育局轄管場館，都進行全面清消，昨天12行政區全面啟動大清消的清潔周活動，也全面進行地毯式大清消及環境整潔，另外市場處、環保局也已針對全市99處市場還有攤販集中處全面投藥、清消。

另外，蔣萬安表示，4米以下住戶，巷弄周邊的環境整潔，民政局各區公所也會全面巡查並，加強宣導清消，再次呼籲所有室內住戶、餐廳、百貨美食街、社區內千萬謹記不讓鼠來、鼠住、鼠吃，尤其現在過年將到來，大家進行大掃除時，務必記得戴口罩戴手套，避免接觸老鼠分泌物。

蔣萬安 漢他病毒 台北捷運
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台北燈節合作泡泡瑪特遭質疑 蔣萬安譏：綠叔叔、阿姨顯得很沒自信

2026台北國際動漫節／蔣萬安市長現身《貴族轉生》特展，大讚台灣創作力

遭過度解讀？蔣萬安聯名春聯「馬踏飛燕」掀議 蔡正元：原意非常正面

才爆漢他病毒又有鼠輩橫行！北市加強防治鼠患 蔣萬安：啟動環境清潔周

相關新聞

台北市陷鼠患？蔣萬安：全區進行地毯式大清消及環境整潔

台北市日前出現今年首例、也是民國89年來首起漢他病毒死亡病例。台北市長蔣萬安 上午受訪指出，昨天12行政區全面啟動大清消...

台北花市農曆年節前採購湧入人車 警方公布交管圖

農曆春節即將來臨，為因應春節前夕「台北花市、大賣場」周邊採購人、車潮，台北市內湖警分局加強交通管制疏導措施，並公布交管措...

春節前夕送暖 平溪區公所陪伴獨居長者迎新春

春節將至，為了讓獨居長者在年節前夕感受到社會的溫暖與陪伴，平溪區公所今(5)日舉辦「2026愛在平溪，陪伴獨居長者春節活動」，邀請轄內上百位獨居長者齊聚一堂，透過溫馨的關懷行動，提前向長輩們獻上新春祝福，讓年節不再孤單。

歲末溫暖滿滿 金山區公所集合善心送愛低收家戶

歲末年節腳步接近，金山區公所集合44個機關、團體與個人物資以及善款，要來送愛給低收家戶。在發放物資與紅包之前，區公所特別邀集這44個機關代表與個人來到公所舉辦了一場致贈感恩儀式，感謝他們的善心無私付出，幫助低收家戶能夠越過越好。

淡水同濟會捐物資、社福金 助永吉里弱勢過好年

為了要幫助在地的弱勢居民能夠溫暖過冬，新北市淡水區永吉里長與淡水同濟會合作，捐助四份的生活物資以及1萬2千元的紅包現金，要來幫助里內生活困苦的民眾，同濟會表示，為了幫助弱勢，這次在寒冬之際，希望透過里長的協助，將這些資源分送給需要的居民。

淡水國小創意手作春聯徽章 攜手樂齡志工祖孫共學迎新年

為迎接農曆新年的到來，新北市立淡水國小特別規劃「春聯徽章與鑰匙圈手作活動」，由校內美術班二十多位學生在老師的帶領下，親手製作充滿年味的春聯徽章與鑰匙圈作品，並在完成學習後化身小老師，教導10多位樂齡志工一起動手創作，現場氣氛熱絡溫馨，阿公阿嬤笑聲不斷，展現祖孫共學、世代共融的美好畫面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。