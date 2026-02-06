聽新聞
台北市陷鼠患？蔣萬安：全區進行地毯式大清消及環境整潔
台北市日前出現今年首例、也是民國89年來首起漢他病毒死亡病例。台北市長蔣萬安 上午受訪指出，昨天12行政區全面啟動大清消、「清潔周」活動，也全面進行地毯式大清消及環境整潔。
蔣萬安上午赴內湖與里長座談，針對北市鼠患的改善，蔣萬安受訪指出，上周發生今年第一起漢他病毒，即刻啟動應變機制，周一他也親自主持召開跨局處會議，衛生局密切追蹤，到目前為止都沒有再新增任何一起案例。
蔣萬安說，市府絕不鬆懈，因此包含環保局、市場處、公園處、商業處，以及民政局各區公所，文化局、教育局轄管場館，都進行全面清消，昨天12行政區全面啟動大清消的清潔周活動，也全面進行地毯式大清消及環境整潔，另外市場處、環保局也已針對全市99處市場還有攤販集中處全面投藥、清消。
另外，蔣萬安表示，4米以下住戶，巷弄周邊的環境整潔，民政局各區公所也會全面巡查並，加強宣導清消，再次呼籲所有室內住戶、餐廳、百貨美食街、社區內千萬謹記不讓鼠來、鼠住、鼠吃，尤其現在過年將到來，大家進行大掃除時，務必記得戴口罩戴手套，避免接觸老鼠分泌物。
