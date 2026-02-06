快訊

台北花市農曆年節前採購湧入人車 警方公布交管圖

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北花市農曆年節前交通管措施。記者廖炳棋／翻攝
台北花市農曆年節前交通管措施。記者廖炳棋／翻攝

農曆春節即將來臨，為因應春節前夕「台北花市、大賣場」周邊採購人、車潮，台北市內湖警分局加強交通管制疏導措施，並公布交管措施。

為因應春節前夕（2月11至16日）至「台北花市、大賣場」採購的人、車潮，為維持周邊道路（舊宗路、民權東路六段、堤頂大道、新湖一、二、三路及民善街等路段）交通順暢，內湖分局除派員實施交通疏導外，並實施相關交通管制措施如下：

一、交通管制範圍：堤頂大道（含）以東、民權東路6段（含）以南、舊宗路1段（含）以西、新湖二路（含）以北。

二、疏導管制時間：2月11至16日。

三、管制措施：

（一）舊宗路1段（北往南）與民權東路六段口、舊宗路1段（北往南）與新湖三路口：2月11至16日，每日7到凌晨12時禁止左轉。

（二）舊宗路1段268號「好市多」賣場前計程車招呼站，於2月13日凌晨12時起至2月16日晚間6時止，禁止排班載客。

（三）新湖三路（舊宗路至民善街）及民善街（民權東路6段至舊宗路1段150巷）彈性實施調撥車道。

（四）「東環幹線」公車路線於2月13日至16日調整為不繞行新湖三路賣場區域，自舊宗路續行，另「新湖三路」（往西）、「堤頂大道一段」（往北）站公車站牌暫停上、下客。

內湖分局呼籲民眾於農曆春節前夕，要前往台北花市暨附近各大賣場購物，請多加利用大眾交通運輸工具，若自行開車前往，請配合現場員警及義交人員指揮、疏導及管制，屆時將加強前揭路段違規停車取締及拖吊，以維交通順暢。

賣場 春節 內湖 交通管制 公車路線
相關新聞

台北市陷鼠患？蔣萬安：全區進行地毯式大清消及環境整潔

台北市日前出現今年首例、也是民國89年來首起漢他病毒死亡病例。台北市長蔣萬安 上午受訪指出，昨天12行政區全面啟動大清消...

台北花市農曆年節前採購湧入人車 警方公布交管圖

農曆春節即將來臨，為因應春節前夕「台北花市、大賣場」周邊採購人、車潮，台北市內湖警分局加強交通管制疏導措施，並公布交管措...

春節前夕送暖 平溪區公所陪伴獨居長者迎新春

春節將至，為了讓獨居長者在年節前夕感受到社會的溫暖與陪伴，平溪區公所今(5)日舉辦「2026愛在平溪，陪伴獨居長者春節活動」，邀請轄內上百位獨居長者齊聚一堂，透過溫馨的關懷行動，提前向長輩們獻上新春祝福，讓年節不再孤單。

歲末溫暖滿滿 金山區公所集合善心送愛低收家戶

歲末年節腳步接近，金山區公所集合44個機關、團體與個人物資以及善款，要來送愛給低收家戶。在發放物資與紅包之前，區公所特別邀集這44個機關代表與個人來到公所舉辦了一場致贈感恩儀式，感謝他們的善心無私付出，幫助低收家戶能夠越過越好。

淡水同濟會捐物資、社福金 助永吉里弱勢過好年

為了要幫助在地的弱勢居民能夠溫暖過冬，新北市淡水區永吉里長與淡水同濟會合作，捐助四份的生活物資以及1萬2千元的紅包現金，要來幫助里內生活困苦的民眾，同濟會表示，為了幫助弱勢，這次在寒冬之際，希望透過里長的協助，將這些資源分送給需要的居民。

淡水國小創意手作春聯徽章 攜手樂齡志工祖孫共學迎新年

為迎接農曆新年的到來，新北市立淡水國小特別規劃「春聯徽章與鑰匙圈手作活動」，由校內美術班二十多位學生在老師的帶領下，親手製作充滿年味的春聯徽章與鑰匙圈作品，並在完成學習後化身小老師，教導10多位樂齡志工一起動手創作，現場氣氛熱絡溫馨，阿公阿嬤笑聲不斷，展現祖孫共學、世代共融的美好畫面。

