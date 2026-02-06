台北花市農曆年節前採購湧入人車 警方公布交管圖

農曆春節即將來臨，為因應春節前夕「台北花市、大賣場」周邊採購人、車潮，台北市內湖警分局加強交通管制疏導措施，並公布交管措施。

為因應春節前夕（2月11至16日）至「台北花市、大賣場」採購的人、車潮，為維持周邊道路（舊宗路、民權東路六段、堤頂大道、新湖一、二、三路及民善街等路段）交通順暢，內湖分局除派員實施交通疏導外，並實施相關交通管制措施如下：

一、交通管制範圍：堤頂大道（含）以東、民權東路6段（含）以南、舊宗路1段（含）以西、新湖二路（含）以北。

二、疏導管制時間：2月11至16日。

三、管制措施：

（一）舊宗路1段（北往南）與民權東路六段口、舊宗路1段（北往南）與新湖三路口：2月11至16日，每日7到凌晨12時禁止左轉。

（二）舊宗路1段268號「好市多」賣場前計程車招呼站，於2月13日凌晨12時起至2月16日晚間6時止，禁止排班載客。

（三）新湖三路（舊宗路至民善街）及民善街（民權東路6段至舊宗路1段150巷）彈性實施調撥車道。

（四）「東環幹線」公車路線於2月13日至16日調整為不繞行新湖三路賣場區域，自舊宗路續行，另「新湖三路」（往西）、「堤頂大道一段」（往北）站公車站牌暫停上、下客。

內湖分局呼籲民眾於農曆春節前夕，要前往台北花市暨附近各大賣場購物，請多加利用大眾交通運輸工具，若自行開車前往，請配合現場員警及義交人員指揮、疏導及管制，屆時將加強前揭路段違規停車取締及拖吊，以維交通順暢。