重要節日工作2/9展開 汐止警召開守望新北安全座談

再一個多禮拜就要過年了，汐止警分局今年選在山光厚德市民活動中心，於今(5)日舉辦守望新北安全座談會暨加強重要節日協調會，現場包括汐止區長、里長、巡守隊等都出席參加，要確保春節期間「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大服務，希望讓民眾有平安的春節假期。

汐止警分局長徐俊生表示，很高興今天能夠在山光厚德市民活動中心舉辦首次的守望新北安全座談會，這次的主軸有治安、交通、學童上下學、外籍人士在外居住，要呼籲市民朋友，注意自身安全，同時提醒民眾應提高警覺，防範假訊息、詐騙及趁亂犯罪行為，特別是利用假補助申請、假投資群組、假冒政府機關或親友身分，甚至透過AI換臉、變聲技術進行詐騙等新型手法，避免因誤信不實資訊而衍生二次風險。

徐俊生強調，還有本次也透過座談會宣導115年加強重要節日安全維護工作期間，警方將提供「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大服務，期盼讓民眾安心過節。

汐止區長林慶豐指出，今天來參加汐止警分局召開的加強重要節日安全維護工作的聯合座談會，很感謝2月春節連假期間，警分局不打烊，全程守護汐止安全，此外，各里的巡守隊以及環保志義工，也會出勤，期盼提供市民朋友一個安全樂業的環境。也要感謝在這段期間，各里長協助發放韌性安全手冊的指引，一週的期間，共發出了10萬本，希望大家能夠好好的使用，也要祝福鄉親好朋友，馬年行大運，「馬祥厚運」。

汐止區里長聯誼會長陳有諒說，這是第一次，警分局下里召開守望新北安全座談會，活動中心場地夠大，出席人數很多，希望透過治安座談，讓汐止區治安、交通環境都更好，讓大家都能平安過好年。