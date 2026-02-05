淡水國小創意手作春聯徽章 攜手樂齡志工祖孫共學迎新年

為迎接農曆新年的到來，新北市立淡水國小特別規劃「春聯徽章與鑰匙圈手作活動」，由校內美術班二十多位學生在老師的帶領下，親手製作充滿年味的春聯徽章與鑰匙圈作品，並在完成學習後化身小老師，教導10多位樂齡志工一起動手創作，現場氣氛熱絡溫馨，阿公阿嬤笑聲不斷，展現祖孫共學、世代共融的美好畫面。

活動中，美術班學生先透過課程學習春聯文化與設計技巧，並結合創意發想，製作出具有個人風格的春聯徽章與鑰匙圈。學生們不僅展現美術專長，也在教學過程中學習表達與耐心，將所學轉化為分享的力量。

值得一提的是，本次徽章文字內容別具特色，由淡水國小書法老師特別準備「古文字」與「甲骨文」字體，選用多款象徵吉祥與祝福的過年字樣，如「福」、「吉」、「春」、「馬」等，讓學生與樂齡志工在手作過程中，不僅感受傳統年節文化，更認識古文字的歷史魅力，提升文化素養與藝術欣賞能力。

參與活動的樂齡志工們對於孩子們的教學與陪伴感到十分開心，不少阿公阿嬤表示，能夠和孩子一起做作品、一起學習，不僅提前感受到濃濃的新年氣氛，也留下難忘回憶。孩子們也在互動中感受到長輩的溫暖與鼓勵，彼此交流情感，讓校園洋溢著歡樂與溫馨。

淡水國小教務主任張之皓表示，此次活動透過「學生教長輩」的方式，打造跨世代共學平台，讓藝術教育走出課堂，延伸至生活與社區互動，充分展現學校推動多元學習與在地連結的成果。未來也將持續結合藝術課程與節慶文化，讓孩子在創作中學習、在分享中成長，共同打造友善且充滿人情味的校園環境。