南港交通再升級 基隆捷運設站可轉乘台鐵、高鐵和北捷

基隆捷運為行政院核定的重大交通建設，10站有2站位在北市南港境內，其中1站捷運設施在南港展覽館站，夾在文湖線及板南線兩車站間，已無足夠空間布設出入口等，申設單位盼放寬相關規定。北市都委會今審議通過，但委員關注綠帶和人行動線。

行政院2024年1月核定「基隆南港間通勤軌道建設計畫」，交由新北市政府興建與營運，優先建設基隆捷運第一階段南港至八堵段，路線長約15.6公里，其中SB31站、SB32站位在北市，皆採地下形式；基本設計工程經費已送行政院公共工程委員會審議，地下段統包標則於去年12月上網公告。

SB31站可轉乘高鐵南港站、台鐵及捷運南港站；SB32站可轉乘捷運文湖線及板南線的南港展覽館站，但該站捷運設施夾在兩線車站間，現況已無足夠空間布設出入口及相關地面設施物，無法符合都市計畫指定留設帶狀式開放空間。

該案預計2033年完工，新北市府希望減少帶狀式開放空間寬度規定，另因設置地下站體、地面上捷運出入口及相關必要設施，將增所涉公共設施用地的建蔽率、容積率及開挖率，參酌過去配合捷運興建的都計變更案例，希望能不計入。

北市都委會今審議該案，有委員認為公共建設必要，對變更案沒意見，但顧慮SB32站通風井的量體與人行道的距離，其他委員則關注的2個停車彎位置，建議可調整，確保人行動線順暢，另有委員希望強化停車場綠化跟人行道動線。

新北捷運局回應，當初考量公車量多而有停車彎配置，將與交通局檢討人行道動線留設；通風井部分，該側是旅客主要人行動線，設有維修電梯，留設8公尺作為維修機具使用，也強調會以最精簡方式設計量體，盡量配合車站現況，把視覺衝突降到最低，將與台北捷運公司討論。

都委會主席李四川裁示通過，委員提及公車彎、停車場綠化與人行動線等意見，由申設單位與相關單位協調，不只綠化，也在人行路線更順暢。

新北捷運局會後表示，基隆捷運是配合北北基3縣市基隆河谷廊帶的發展，一方面也要分擔台鐵東幹線、往基隆旅運量重疊路線的容量不足部分。謝謝都委會支持同意修正，讓該案可繼續發展下去，目前待工程會審議通過基本設計經費，將辦理招標。