淡水同濟會捐物資、社福金 助永吉里弱勢過好年

為了要幫助在地的弱勢居民能夠溫暖過冬，新北市淡水區永吉里長與淡水同濟會合作，捐助四份的生活物資以及1萬2千元的紅包現金，要來幫助里內生活困苦的民眾，同濟會表示，為了幫助弱勢，這次在寒冬之際，希望透過里長的協助，將這些資源分送給需要的居民。

淡水同濟會祕書長李益欽說，在地方為了給困苦居民一個能夠安心渡日的生活，時常舉辦公益活動，這次在農曆年節前夕，幫助許多經濟困難的家庭，因此透過捐贈民生物資，給他們一個安穩的生活。

里長表示，相當感謝淡水同濟會的善舉，讓弱勢有更溫暖的資源，透過物資紅包的發放，讓他們能夠去採買生活所需，在這個寒冬時刻，才能夠真正幫助到弱勢，而未來也希望讓淡水地區更多弱勢感受到社會的溫暖。