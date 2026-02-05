快訊

淡水同濟會捐物資、社福金 助永吉里弱勢過好年

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水同濟會捐贈生活物資與紅包，讓弱勢感受到社會的溫暖。圖／紅樹林有線電視提供
淡水同濟會捐贈生活物資與紅包，讓弱勢感受到社會的溫暖。圖／紅樹林有線電視提供

為了要幫助在地的弱勢居民能夠溫暖過冬，新北市淡水區永吉里長與淡水同濟會合作，捐助四份的生活物資以及1萬2千元的紅包現金，要來幫助里內生活困苦的民眾，同濟會表示，為了幫助弱勢，這次在寒冬之際，希望透過里長的協助，將這些資源分送給需要的居民。

淡水同濟會祕書長李益欽說，在地方為了給困苦居民一個能夠安心渡日的生活，時常舉辦公益活動，這次在農曆年節前夕，幫助許多經濟困難的家庭，因此透過捐贈民生物資，給他們一個安穩的生活。

里長表示，相當感謝淡水同濟會的善舉，讓弱勢有更溫暖的資源，透過物資紅包的發放，讓他們能夠去採買生活所需，在這個寒冬時刻，才能夠真正幫助到弱勢，而未來也希望讓淡水地區更多弱勢感受到社會的溫暖。

淡水 紅包 春節
曾爆偷拍事件…北投皇池溫泉3月底停業轉型 網哀號：雙重享受沒了

位於台北北投紗帽山溫泉區、規模最大的老字號「皇池溫泉御膳館」，宣布將於今年3月底暫停營業，並啟動大規模轉型計畫，預計耗時約3年改建為具備住宿功能的溫泉飯店。消息一出，讓不少老顧客在Threads上直呼不捨，感嘆「一個時代的回憶要結束了」。

廖宜琨批三鶯線噪音測試失真 新北捷運局：具公信第三方檢測

新北市議會民進黨團總召廖宜琨今天上午前往三鶯線噪音會勘，指出現場噪音測試方式與實際列車行駛狀況落差過大，質疑有「美化數據...

北捷東環段施工工期九年 內科憂交通黑暗期

捷運東環段被視為內科交通主要解方，位於內科交通最嚴峻的區段標CF710昨開工，要九年才能完工，地方憂心內科反而進入更嚴重...

春節前夕送暖 平溪區公所陪伴獨居長者迎新春

春節將至，為了讓獨居長者在年節前夕感受到社會的溫暖與陪伴，平溪區公所今(5)日舉辦「2026愛在平溪，陪伴獨居長者春節活動」，邀請轄內上百位獨居長者齊聚一堂，透過溫馨的關懷行動，提前向長輩們獻上新春祝福，讓年節不再孤單。

歲末溫暖滿滿 金山區公所集合善心送愛低收家戶

歲末年節腳步接近，金山區公所集合44個機關、團體與個人物資以及善款，要來送愛給低收家戶。在發放物資與紅包之前，區公所特別邀集這44個機關代表與個人來到公所舉辦了一場致贈感恩儀式，感謝他們的善心無私付出，幫助低收家戶能夠越過越好。

