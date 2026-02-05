快訊

歲末溫暖滿滿 金山區公所集合善心送愛低收家戶

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
期待在眾多善心的挹注下，弱勢家戶都可以感受到社會溫暖，豐盛的過新年。圖／紅樹林有線電視提供
期待在眾多善心的挹注下，弱勢家戶都可以感受到社會溫暖，豐盛的過新年。圖／紅樹林有線電視提供

歲末年節腳步接近，金山區公所集合44個機關、團體與個人物資以及善款，要來送愛給低收家戶。在發放物資與紅包之前，區公所特別邀集這44個機關代表與個人來到公所舉辦了一場致贈感恩儀式，感謝他們的善心無私付出，幫助低收家戶能夠越過越好。

金山區長劉昌松說，今年金山公所媒合發放物資的對象有129戶，相比以往減少許多。感謝每一個機關、團體與個人的善心，年年沒有缺席，讓區內的低收家戶好過年，生活也有好的提升。而今年在眾多愛心的捐助下，低收家戶除了可以得到物資一批，還有一個6000元現金與1000元禮券的紅包。

值得關注的是，今年44個捐贈單位，光是以個人捐贈或是捐款的就有17人，熱心公益的心，令人感佩。在以往大型捐贈多由企業或團體主導的印象中，今年「個人力量」的崛起，像是一股暖流，說明了公益不再只限於是企業與團體，而是每個人都能實踐的生活態度。

金山區長劉昌松表示，這場捐贈感恩儀式開場由中角國小與金山國小的學生來到現場表演，太鼓令人振奮、舞蹈表達柔性的力量。區長除了感謝善心團體，也感謝國小學生的付出，雖然不是金錢與物資，但是身體力行送上溫暖也是一種善心的表現。期待在眾多善心的挹注下，弱勢家戶都可以感受到社會溫暖，豐盛的過新年。

金山 公益 紅包 捐款 愛心
