快訊

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

坐擁財富仍無奈？馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

「豆腐媽媽」爆替身墜樓意外！家屬「17天沒見爸」 民視回應了

春節前夕送暖 平溪區公所陪伴獨居長者迎新春

觀天下／ 觀天下 記者陳郁薇／平溪報導
2026愛在平溪，陪伴獨居長者春節活動，讓長者們感受到社區的支持與陪伴，也知道自己並不孤單。圖／觀天下有線電視提供
2026愛在平溪，陪伴獨居長者春節活動，讓長者們感受到社區的支持與陪伴，也知道自己並不孤單。圖／觀天下有線電視提供

春節將至，為了讓獨居長者在年節前夕感受到社會的溫暖與陪伴，平溪區公所今(5)日舉辦「2026愛在平溪，陪伴獨居長者春節活動」，邀請轄內上百位獨居長者齊聚一堂，透過溫馨的關懷行動，提前向長輩們獻上新春祝福，讓年節不再孤單。

春節是家人團聚的重要時刻，然而對許多獨居長者而言，這段時間反而更顯冷清。平溪區公所特別在春節前，結合社會局資源，並攜手里長及志工夥伴，共同將關懷送到長輩身邊，希望讓長者們感受到社區的支持與陪伴，也知道自己並不孤單。

平溪區長劉廉中表示，這項活動不只是一次性的關懷，更是推動在地照顧與打造高齡友善社區的重要一環。他指出：「我們希望透過實際行動，讓長輩們在春節前感受到溫暖與重視。區公所會持續整合各項資源，與社會局、里長及志工夥伴共同努力，讓對獨居長者的關懷不只在過年，而是成為日常。」

活動現場氣氛溫馨，長輩們彼此交流、笑聲不斷，充分感受到社區滿滿的關懷與祝福。平溪區公所也將持續深化對獨居長者的關心與照顧，讓陪伴成為長久的力量，並祝福所有長輩新春平安、健康順心。

獨居 平溪 長輩 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高雄冬日遊樂園7日登場 百貨飯店優惠搶春節商機

確保春節用藥不中斷病情穩定 嘉縣衛生局提醒2月13日前可提早領藥

春節守護國人健康 長庚成立春節醫療專案小組全面整備

墾丁觀光寒冬 墾丁福華與獨居長者一年一會30年不中斷

相關新聞

曾爆偷拍事件…北投皇池溫泉3月底停業轉型 網哀號：雙重享受沒了

位於台北北投紗帽山溫泉區、規模最大的老字號「皇池溫泉御膳館」，宣布將於今年3月底暫停營業，並啟動大規模轉型計畫，預計耗時約3年改建為具備住宿功能的溫泉飯店。消息一出，讓不少老顧客在Threads上直呼不捨，感嘆「一個時代的回憶要結束了」。

廖宜琨批三鶯線噪音測試失真 新北捷運局：具公信第三方檢測

新北市議會民進黨團總召廖宜琨今天上午前往三鶯線噪音會勘，指出現場噪音測試方式與實際列車行駛狀況落差過大，質疑有「美化數據...

北捷東環段施工工期九年 內科憂交通黑暗期

捷運東環段被視為內科交通主要解方，位於內科交通最嚴峻的區段標CF710昨開工，要九年才能完工，地方憂心內科反而進入更嚴重...

春節前夕送暖 平溪區公所陪伴獨居長者迎新春

春節將至，為了讓獨居長者在年節前夕感受到社會的溫暖與陪伴，平溪區公所今(5)日舉辦「2026愛在平溪，陪伴獨居長者春節活動」，邀請轄內上百位獨居長者齊聚一堂，透過溫馨的關懷行動，提前向長輩們獻上新春祝福，讓年節不再孤單。

歲末溫暖滿滿 金山區公所集合善心送愛低收家戶

歲末年節腳步接近，金山區公所集合44個機關、團體與個人物資以及善款，要來送愛給低收家戶。在發放物資與紅包之前，區公所特別邀集這44個機關代表與個人來到公所舉辦了一場致贈感恩儀式，感謝他們的善心無私付出，幫助低收家戶能夠越過越好。

淡水同濟會捐物資、社福金 助永吉里弱勢過好年

為了要幫助在地的弱勢居民能夠溫暖過冬，新北市淡水區永吉里長與淡水同濟會合作，捐助四份的生活物資以及1萬2千元的紅包現金，要來幫助里內生活困苦的民眾，同濟會表示，為了幫助弱勢，這次在寒冬之際，希望透過里長的協助，將這些資源分送給需要的居民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。