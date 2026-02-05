春節前夕送暖 平溪區公所陪伴獨居長者迎新春
春節將至，為了讓獨居長者在年節前夕感受到社會的溫暖與陪伴，平溪區公所今(5)日舉辦「2026愛在平溪，陪伴獨居長者春節活動」，邀請轄內上百位獨居長者齊聚一堂，透過溫馨的關懷行動，提前向長輩們獻上新春祝福，讓年節不再孤單。
春節是家人團聚的重要時刻，然而對許多獨居長者而言，這段時間反而更顯冷清。平溪區公所特別在春節前，結合社會局資源，並攜手里長及志工夥伴，共同將關懷送到長輩身邊，希望讓長者們感受到社區的支持與陪伴，也知道自己並不孤單。
平溪區長劉廉中表示，這項活動不只是一次性的關懷，更是推動在地照顧與打造高齡友善社區的重要一環。他指出：「我們希望透過實際行動，讓長輩們在春節前感受到溫暖與重視。區公所會持續整合各項資源，與社會局、里長及志工夥伴共同努力，讓對獨居長者的關懷不只在過年，而是成為日常。」
活動現場氣氛溫馨，長輩們彼此交流、笑聲不斷，充分感受到社區滿滿的關懷與祝福。平溪區公所也將持續深化對獨居長者的關心與照顧，讓陪伴成為長久的力量，並祝福所有長輩新春平安、健康順心。
