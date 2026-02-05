台北人也不知道！北車竟有秘密基地 北捷員工開箱：能量回血

快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

聯合新聞網／ 綜合報導
台北車站示意圖。記者許正宏／攝影
台北車站示意圖。記者許正宏／攝影

位於台北車站地底深處的行控中心，近日被揭露藏有一處外界鮮少知道的「秘密基地」。台北捷運表示，這處空間並非對外營業的膠囊旅館，而是專為第一線輪班人員打造的值夜休息室，讓長時間承受高度精神壓力的員工，能在工作空檔獲得充分休息。

北捷在Instagram發布影片，開箱值夜室給民眾看，並表示北捷行控中心24小時運作，工作人員需輪流值勤，為提升休憩品質，特別規畫值夜室空間，內部設有6個獨立休息艙，每個艙位皆可自行調整燈光亮度，兼顧隱密性與安靜度，不易受到外界干擾。現場也備有室內拖鞋與淋浴室，方便員工簡單盥洗後休息。

北捷說明，值夜室的設計主打三大特色。首先是「極致隱私」，以獨立膠囊形式打造，強調隔音與遮光效果，讓員工能快速進入休息狀態；其次為「機能美學」，透過柔和、帶有綠意感的配色，協助舒緩長時間值勤帶來的緊繃情緒；最後則是「能量回血」，希望員工在離開工作崗位後能獲得良好休憩，上工時保持專注與精神，持續守護旅客安全。

