北市文山區寵物狗突爆衝咬路人 遭動保處重罰

臺北市動物保護處日前接獲民眾通報表示115年1月8日晚間在文山區萬寧街遛狗行經某社區的1樓住家發生犬隻衝出至道路，並攻擊路過的犬隻及民眾，造成人犬受傷送醫。動保處連日調閱鄰近監視器畫面，並完成調查，確認住戶未善盡犬隻飼養及管理責任是主要原因，且該住戶曾因2次讓犬隻在公共場域未繫牽繩或適當防護措施而遭動保處裁罰，住戶仍不思悔改，動保處已再依違反臺北市動物保護自治條例裁罰最重1萬元罰鍰，並將犬隻列為具攻擊性寵物。

動保處表示，飼主常因居家防護未完善，例如大門未關好，造成狗狗遇到陌生動物而出現叫囂或撲咬行為，或衝出家門發生交通意外，飼主往往無法第一時間制止牠們，導致其他人或動物受傷，甚至造成狗狗車禍死亡。臺北市文山區萬寧街社區住戶家裡飼養有5隻犬隻，更應強化住家門禁防護，避免犬隻跑到公共場域或道路，鄰居更表示該戶所飼養犬隻已多次無防護跑出住家，這次發生攻擊路過行人及其犬隻，雖然住戶立即跑出來阻止，但仍造成嚴重的人犬傷害。動保處對於住戶管領犬隻防護不足而違規傷人犬，動保處已於115年2月2日，重罰1萬元，並已依違反動物保護法第20條第3項規定列入攻擊性寵物，要求飼主加強犬隻外出防護。

