防汛備戰提前啟動 新北盤點水利設施拚汛期前完成健檢

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
五股坑溪護岸崩壞無法正常提供防洪需求列為「注意改善」案件。圖／新北市水利局提供
因應極端氣候與汛期將至，新北水利局今年提前啟動水利建造物全面檢查作業，自1月1日起針對市管河川、排水系統及分洪設施進行「大體檢」，檢查總長度達521公里，預計3月底前完成盤點，確保防洪設施運作正常，降低災害風險

水利局指出，此次檢查範圍涵蓋市管19條河川、71條區域排水、7座分洪設施、7處滯洪壩及4座人行橋梁等重要水利建造物，全面檢視結構安全與設施狀況，作為汛期前整備的重要基礎。

水利局長宋德仁表示，為提升檢查品質與問題辨識能力，水利局已於去年12月30日辦理專案教育訓練，強化第一線人員對檢查手冊的應用、設施檢查重點及實務案例的判讀能力，確保能在汛期來臨前及早發現潛在風險並安排改善。

宋德仁指出，去年定期檢查共列管44件「注意改善」案件，其中35件已透過山陀兒風災復建工程及五股坑溪修復作業，提前於去年汛期前完成改善。泰山區大窠坑溪防洪牆鋼筋裸露等問題，也已於去年10月底完成修復。目前尚有8件「注意改善」案件，經評估未影響現行河防安全，預計今年底前完成改善。

此外，針對去年10月22日北海岸及汐止、瑞芳等地區出現劇烈降雨，水利局在累積雨量達標後，立即啟動不定期專案檢查。經全面盤點，確認轄內水利設施結構穩定，未發現須立即改善的重大缺失。

水利局說明，水利建造物檢查涵蓋排水系統基礎與附屬設施，檢查人員常需徒步進入山區、溪谷與偏遠地段作業，除以目視方式檢測，也輔以無人機（UAV）、透地雷達等科技工具，檢查是否出現龜裂、掏空或結構異常，及早修繕。面對氣候變遷帶來的極端降雨，水利局將持續透過定期與不定期檢查，提升整體防洪韌性，降低汛期風險。

檢查人員在昏暗潮濕的汐止區大寮溪紀錄護岸受損情形。圖／新北市水利局提供
檢查人員以無人機協助檢測護岸狀況。圖／新北市水利局提供
五股坑溪護岸改善後已恢復防洪需求。圖／新北市水利局提供
泰山區大窠坑溪防洪牆改善完成後結構安全無虞。圖／新北市水利局提供
針對水利建造物檢查人員進行教育訓練。圖／新北市水利局提供
