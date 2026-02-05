剩最後一哩路！輝達進駐北士科「是地方中央合作」 李四川謝劉世芳協助

快訊

中央社／ 台北5日電
台北市長李四川今出席北市都委會前受訪。聯合報記者／林佳彣 攝影
台北市長李四川今出席北市都委會前受訪。聯合報記者／林佳彣 攝影

輝達進駐北士科剩最後一哩路，行政院長卓榮泰昨天以此案鼓勵地方政府與中央共同合作。台北市副市長李四川今天表示，此案是地方及中央合作促成，謝謝內政部劉世芳協助。

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐台北市北投士林科技園區T1718基地的地上權計畫書及權利金，昨天通過台北市區段徵收及市地重劃委員會審議。台北市副市長李四川表示，接下來將與輝達議價，議價完成就簽約，可說是此案最後一個程序。

卓榮泰昨天表示，輝達是中央、地方徹底合作的成功案例，經濟部核定輝達「人工智慧創新研發中心計畫」、內政部用最快時間解決輝達在北士科設定地上權的法規適用問題，與台北市共同將輝達留下，盼此案例擴散到全國各地

台北市長蔣萬安今天出席台北國際動漫節開幕記者會前被媒體堵訪表示，市府就是全力爭取輝達在台北設立海外總部，非常感謝輝達最後決定落腳台北、選擇北士科，過程中也謝謝中央協助。

李四川下午主持台北市都委會前被媒體堵訪此議題說，輝達案是地方與中央合作促成，要謝謝內政部長劉世芳很幫忙市府。把輝達留在台北市，對台北市及台灣的AI產業都具有很大的益處。

另方面，李四川被問及台灣民眾黨主席黃國昌接受專訪時提到自認比李四川有活力等3優勢。李四川回應，每個人都有每個人的特色，黃主席優點值得學習，謝謝。李四川被問及是否請辭台北市副市長時，也僅回謝謝。

李四川 北士科 劉世芳 內政部 地上權 輝達
