好暖心！弘道基金會陪長者辦年貨 6旬失明婦勇敢走出門

弘道基金會嘉義服務處長期照顧失能長者，農曆春節將至，今天攜手公勝保經企業志工，陪伴8名失能長者到賣場辦年貨，68歲江姓婦人視網膜病變失明10年，平時無法自行外出，志工充當她的「眼睛」細心描述商品下，協助她順利完成採買，感受難得出門的節慶氣氛。

弘道基金會表示，江姓婦人因糖尿病視網膜病變幾近全盲，雖然手腳仍算方便，但平時沒有機會自行外出採買，仰賴居服員協助生活，今年初她已迫不及待詢問「今年有沒有辦年貨？什麼時候可以外出？」對她而言不只是採買年貨，更是一年之中難得能走出家門的時刻。

江姓婦人在志工陪伴下購物，由志工充當「眼睛」說出物品種類及名稱，再由江姓婦人決定購買項目。江說，平日獨居在家一個人，出門搭乘復康巴士到醫院，只能在醫院與家中往返，感謝志工陪她辦年貨，讓她重新找回生活感，每年最期待的時刻，就是和大家一起出門採買。