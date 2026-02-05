曾爆偷拍事件…北投皇池溫泉3月底停業轉型 網哀號：雙重享受沒了

位於台北北投紗帽山溫泉區、規模最大的老字號「皇池溫泉御膳館」，宣布將於今年3月底暫停營業，並啟動大規模轉型計畫，預計耗時約3年改建為具備住宿功能的溫泉飯店。消息一出，讓不少老顧客直呼不捨，感嘆「一個時代的回憶要結束了」。

皇池溫泉會館經營已達25年，以青磺泉、白磺泉雙泉質聞名，加上現熬砂鍋粥的「泡湯配餐」組合，成為許多台北市民一日泡湯行程的首選勝地。全盛時期，單日營業額曾突破百萬元，即便在平日下午，現場仍可見排隊人潮。

關於停業原因，根據《TVBS新聞網》報導，皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛表示，這並非結束營業，而是轉型升級。改建計畫其實已規劃十多年，未來將以峇里島度假風格的溫泉飯店重新亮相，施工期間預計約3年。她也強調，深受顧客喜愛的招牌砂鍋粥仍會持續供應，改為外帶形式，避免消費者權益受影響。

不過，皇池多年來也伴隨爭議。台北市建管處統計，25年來該會館累計遭檢舉違建達39次，並曾因偷拍事件引發社會關注。建管處曾指出，皇池違建於去年9月自行拆除後，卻在未申請情況下擅自復建，已於10月再次查報在案，並啟動拆除程序，已明確要求限期拆除，若未改善將依法強制拆除。

消息曝光後，不少網友在Threads上直呼不捨，認為北部人最熟悉、最方便的泡湯勝地即將走入歷史。

有網友感嘆，紗帽山溫泉區對北部民眾而言交通便利，「過個洲美橋就到，就算從桃園來也只要四、五十分鐘」，泡完湯還能吃招牌砂鍋粥，是「一次雙重享受」。不少人回憶學生時期紗帽山溫泉餐廳百家爭鳴，如今卻逐漸凋零，「川湯、椰林都沒了，現在又輪到皇池」，直言「真的是一個時代的結束」。

有人表示，過去冬天深夜想泡湯就會想到皇池，如今想到未來「冬天沒地方泡湯、也吃不到砂鍋粥」，心中格外失落。還有部分網友幽默自嘲，「我們是不是溫泉殺手？」感嘆一間間老店接連歇業，令人唏噓。

不過，也有網友質疑，皇池長年遭檢舉違建，認為歇業與轉型早有跡象；也有人對大眾池的衛生問題有疑慮，「那麼多人一起泡，水不會很噁嗎？」另有裸湯愛好者力挺，稱皇池的冷熱池、擦背與游泳設施，是台灣少數能完整體驗裸體泡湯文化的地方。