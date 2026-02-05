快訊

百歲人瑞突與6旬看護結婚！家屬質疑她覬覦上億家產 醫院外上演搶人大戰

沈慶京中工經營保衛戰 從陶朱隱園到輿論場的重新布局

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

盤點餘裕空間 新北活化2600間校園空間、提供托育、樂齡服務

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北校園內已設有多項社會福利空間，除托育服務外，也結合公辦及非營利幼兒園，並陸續導入銀髮俱樂部、樂齡中心、社區共讀站、公共親子中心等多元功能。圖為林口文化小作所。圖／新北市教育局提供
新北校園內已設有多項社會福利空間，除托育服務外，也結合公辦及非營利幼兒園，並陸續導入銀髮俱樂部、樂齡中心、社區共讀站、公共親子中心等多元功能。圖為林口文化小作所。圖／新北市教育局提供

少子化後有不少餘裕教室，新北市教育局從2012年起，跨局處持續盤點校園餘裕空間，透過跨局處整合與彈性運用，讓校園不只承載學習功能，更延伸成為社區可近、可用、可依靠的公共服務場域。

新北教育局長張明文表示，新北市累計已活化超過2600間教室，其中運用學校空間設置55處公設民營托嬰中心，照顧超過2600位0至2歲嬰幼兒。透過既有空間再利用，不僅提升校園場域效益，也協助家庭就近獲得托育支持，減輕家長育兒照顧壓力與負擔，讓「找得到、用得到、放心用」的公共托育資源更貼近生活圈。

張明文表示，目前新北校園內已設有多項社會福利空間，除托育服務外，也結合公辦及非營利幼兒園，並陸續導入銀髮俱樂部、樂齡中心、社區共讀站、公共親子中心等多元功能，逐步形塑跨世代共學共融的生活網絡。學校成為親子共伴、長者樂活、鄰里交流的共同場域，讓教育空間在課堂之外，持續為社區注入溫度與支持。

教育局強調，新北市將持續以「全力盤點、精準設置」為原則，定期檢視校園空間使用情形，並依人口結構變化滾動調整配置策略，同時強化跨局處協調整合，確保每一項空間活化的案例都能兼顧教育本質、校園安全與社區需求，讓新北每座校園都能陪伴支持社區。

新北教育局長張明文表示，新北市累計已活化超過2600間教室，其中運用學校空間設置55處公設民營托嬰中心，照顧超過2600位0至2歲嬰幼兒。圖／新北市教育局提供
新北教育局長張明文表示，新北市累計已活化超過2600間教室，其中運用學校空間設置55處公設民營托嬰中心，照顧超過2600位0至2歲嬰幼兒。圖／新北市教育局提供

校園安全 教育局
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

蘇巧慧第一波文宣發布 藍支持者：快看不到車尾燈了！

年關近 新北愛心大平台獲贈春節年菜捐弱勢家庭

黃國昌：蘇巧慧去年反對財劃法為新北爭經費 6大福利政見別跳票

淡水商工實習工場啟用 打造未來製造人才基地

相關新聞

廖宜琨批三鶯線噪音測試失真 新北捷運局：具公信第三方檢測

新北市議會民進黨團總召廖宜琨今天上午前往三鶯線噪音會勘，指出現場噪音測試方式與實際列車行駛狀況落差過大，質疑有「美化數據...

北捷東環段施工工期九年 內科憂交通黑暗期

捷運東環段被視為內科交通主要解方，位於內科交通最嚴峻的區段標CF710昨開工，要九年才能完工，地方憂心內科反而進入更嚴重...

盤點餘裕空間 新北活化2600間校園空間、提供托育、樂齡服務

少子化後有不少餘裕教室，新北市教育局從2012年起，跨局處持續盤點校園餘裕空間，透過跨局處整合與彈性運用，讓校園不只承載...

多元搶救內科交通 北市府派員蹲點

內科交通長期難解，北市府前年成立內科交通推動小組，如今成效也進入檢驗期，透過交通工程改善，平均整體旅行時間下降七％；內科...

提升野生動物救援 新北首設野生動物救傷收容中心

新北每年逾六千件動物救傷案，包含車禍、路殺、健康因素或誤入陷阱，首座野生動物救傷收容中心三月將在三芝啟用，設計上營造接近...

松山慈祐宮送春聯 民眾開心迎福氣回家

台北松山慈祐宮今（4日）在廟前廣場舉辦「松山媽祖送春聯」活動，邀請社教課書法班老師潘慶忠與學員現場揮毫，吸引不少民眾排隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。