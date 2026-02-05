盤點餘裕空間 新北活化2600間校園空間、提供托育、樂齡服務
少子化後有不少餘裕教室，新北市教育局從2012年起，跨局處持續盤點校園餘裕空間，透過跨局處整合與彈性運用，讓校園不只承載學習功能，更延伸成為社區可近、可用、可依靠的公共服務場域。
新北教育局長張明文表示，新北市累計已活化超過2600間教室，其中運用學校空間設置55處公設民營托嬰中心，照顧超過2600位0至2歲嬰幼兒。透過既有空間再利用，不僅提升校園場域效益，也協助家庭就近獲得托育支持，減輕家長育兒照顧壓力與負擔，讓「找得到、用得到、放心用」的公共托育資源更貼近生活圈。
張明文表示，目前新北校園內已設有多項社會福利空間，除托育服務外，也結合公辦及非營利幼兒園，並陸續導入銀髮俱樂部、樂齡中心、社區共讀站、公共親子中心等多元功能，逐步形塑跨世代共學共融的生活網絡。學校成為親子共伴、長者樂活、鄰里交流的共同場域，讓教育空間在課堂之外，持續為社區注入溫度與支持。
教育局強調，新北市將持續以「全力盤點、精準設置」為原則，定期檢視校園空間使用情形，並依人口結構變化滾動調整配置策略，同時強化跨局處協調整合，確保每一項空間活化的案例都能兼顧教育本質、校園安全與社區需求，讓新北每座校園都能陪伴支持社區。
