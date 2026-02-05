聽新聞
提升野生動物救援 新北首設野生動物救傷收容中心
新北每年逾六千件動物救傷案，包含車禍、路殺、健康因素或誤入陷阱，首座野生動物救傷收容中心三月將在三芝啟用，設計上營造接近自然的復原環境，有助於後續野放，補足野生動物救援與醫療量能。
農業局長諶錫輝昨專案報告指出，過往接獲野生動物救治案件皆是各動物之家出動救援，或送至新北毛寶貝醫療中心，沒有適合地點專業收容救治。三芝收容中心是由打造台北動物園的工作團隊設計，符合野生動物救傷收容環境，只要接獲救援案件就可移至三芝照顧。
諶錫輝表示，中和動物之家也將於收容體系中設置長照與復健中心，針對收容所內逐漸高齡、重症、行動不便或長期照護需求犬貓，提供妥適照顧環境。
台灣動物平權促進會執行長林憶珊說，野外動物受傷以誤入捕獸夾、山豬吊等陷阱為大宗，三腳狗、失去前肢的袋鼠狗愈來愈多，政府應正視獵具危害議題。捕獸夾已全面禁止，現行動保法禁用山豬吊，但買賣等源頭卻未禁止，籲中央修法加嚴，禁止輸入、製造、販賣、持有山豬吊，從源頭管理。
民間愛狗人士吳姓女子照顧一百四十隻缺腳狗，缺兩腳以上有五十多隻，成立「小三俱樂部」推廣認養，她觀察「雖然這群狗兒身體有殘缺，仍勇敢地活著」，她說，捕獸夾、山豬吊還是有人在用，公部門執法、查緝、斷源頭力道仍要加強。
新北動保處長楊淑方建議透過動保法修法，納入電商平台的連帶責任，強化源頭管理。
