多元搶救內科交通 北市府派員蹲點

內科交通長期難解，北市府前年成立內科交通推動小組，如今成效也進入檢驗期，透過交通工程改善，平均整體旅行時間下降七％；內科發展協會也說，宣傳使用綠運輸外，各公司也祭出紅利，鼓勵搭大眾運輸。

內科發展協會副理事長張博堯說，市長蔣萬安上任後就積極推動內科交通狀況改善，並且派員蹲點，協會也與北市府配合很長一段時間的綠運輸政策宣導，去年更試辦「無車日計畫」，內科交通逐步改善。

他說，內科的公司們也齊心共同解決交通問題，像是鼓勵車輛共乘，就提供車位，以及多走路、騎騎腳踏車，公司增設盥洗室等，發揮各自的創意和鼓勵紅利；東環段CF710區段標開工後，要多向企業同仁們宣導搭乘綠運具，避免加劇交通黑暗期。

交通局綜合規畫科長黃皇嘉表示，市府成立內科交通推動小組，在交通工程方面，包含堤頂與瑞光路358巷口交通改善、堤頂大道銜接國1堤頂北上入口匝道，對於行車疏解效率都有顯著成果，根據調查，在堤頂大道、港墘、瑞光等，平均整體旅行時間下降七％，換算一分鐘能減少六到七秒，長時間下來更有感。

他說，港墘、堤頂大道也新增相關標線，能夠明確引導駕駛人，減少行經途中變換車道的風險。

在公共運輸方面，黃皇嘉說，園區設有原遊園巴士，也是讓民眾習慣搭乘公車，去年推動無車日時，發現旅行效率當天就下降十一％，比預估值來得高。