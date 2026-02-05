工期九年 東環段施工 內科憂交通黑暗期

捷運東環段被視為內科交通主要解方，位於內科交通最嚴峻的區段標CF710昨開工，要九年才能完工，地方憂心內科反而進入更嚴重的交通黑暗期。

市長蔣萬安指示降低交通衝擊，捷運局表示，目前研議洲子街、瑞光路採「配對單行」，提升車流效率。

北市同步推進6條捷運線，除南北環段全面動工外，東環段六個區段已完成四個決標，接續CF710區段、延伸至內湖舊宗路的CF720區段標已於今年一月三十日決標，預計最快今年四月接續動工，加速完善捷運路網。

蔣萬安昨主持東環段CF710區段標Y30站、Y31站、Y32站工程動工典禮，該區段標在內科內，尤其Y31站（洲子二號公園）至Y32站（大港墘公園）為內科交通大動脈。

蔣萬安指出，CF710區段範圍銜接自濱江國中至洲子二號公園、大港墘公園一帶，路線由敬業三路、樂群二路延伸至瑞光路，將設置三座車站、四段潛盾隧道。這個區段標確實會影響交通，所以他再三要求同仁，務必做好完善配套，一定將交通衝擊降到最低。

捷運局指出，為了降低東環段的施工衝擊，施工的交維計畫都會送交通局道安會報審查，也因內科的交通嚴峻，研議是否針對洲子街、瑞光路採像信義路、仁愛路的「配對單行」，從原本雙向道，改為路段全單向，提升車流效率，目前還在送道安會報審查，也會與里長、議員溝通，滾動檢討，降低影響。

國民黨議員李明賢憂心，CF710區段標正是內科交通大動脈，包括瑞光路與港墘路節點、瑞光路與三九三巷節點，尖峰時刻都要好幾個燈號才能通過一個路口，未來若縮小甚至封閉一個車道，恐怕會讓交通更打結。

民進黨議員李建昌建議，北市府有跨局處的因應小組，應變民眾塞車反映，還有不同的地點施工，也應因地制宜解決交通問題，讓交通維持計畫確實執行。