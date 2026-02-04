席開55桌 汐止區厚德里老人尾牙宴連續10年送暖

歲末年終，社會處處有溫暖，汐止區厚德里連續10年舉辦寒冬送暖尾牙餐會，包括獅子會、青商會贊助一起做愛心，今(4)日席開55桌，現場包括新北市社會局長李美珍、新北市議員白珮茹、張錦豪、立法委員蘇巧慧都出席參加，和老人家一起吃飯話家常，氣氛溫馨又熱鬧。

汐止區厚德里寒冬送暖關懷老人尾牙餐會在活動中心登場，今年邁入第10年，邀請長輩們、還有弱勢家庭一起來吃飯圍爐，吃飯前還安排節目，還有帶著大家一起跟著音樂動一動，因為就要過年了，動健康搭配喜氣的新年歌，全場500多位的長輩一起開心動起來，現場充滿年味。

厚德里長陳有諒提到，一年一度的老人尾牙餐會，大家參與踴躍，席開55桌全滿，非常感謝各單位的支持與鼓勵，會持續的辦下去，里長就是路平燈亮水溝通，里民反應的事，都會盡力去做去執行，今年活動中心尾牙宴，都坐的滿滿的，現場來了差不多580位，非常感謝大家的熱情參與。

過年前，厚德里在活動中心席開55桌，大家邊吃飯邊聊天，當天菜色好豐富，有年節應景的佛跳牆、蝦子、雞肉等等，長輩說大家聚在一起吃飯，很熱鬧很開心。