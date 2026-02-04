快訊

多頭氣勢如虹、無畏亂流 台指期夜盤衝32,600點

今年第二號颱風「西洋望」形成 最新路徑、對台影響機率曝光

才喊「感情不會斷」…陳怡君涉助理費案 綠廉政會決議停權2年半

員警過年辛苦執勤護平安 汐止扶輪社送慰問金支持

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
警察辛苦了，汐止扶輪社贊助加菜金表達感謝與支持。 圖／觀天下有線電視提供
警察辛苦了，汐止扶輪社贊助加菜金表達感謝與支持。 圖／觀天下有線電視提供

很快又要過年了，今年春節有9天的連假，不過人民保母維護治安、交通不打烊，為了感謝他們的辛苦付出，讓人民都能夠平安過年，汐止扶輪社今(4)日再度前往汐止警分局慰問辛苦的員警，並且送上加菜金。

汐止扶輪社長陳榮耀表示，警察辛苦了，僅代表汐止扶輪社致上最高的敬意，每年的春安工作展開，大家辛苦執勤，就是為了讓人民過好年，在汐止地區，員警就是守護者，今天贊助一些加菜金，表示感謝與支持，這個傳統，汐止扶輪社一定會維持下去。

前新北市議員廖正良提到，過年春節是傳統文化重要的節日，扶輪社20多年來堅持，為人民保母送上加菜金，因為，過年春節連假，士農工商都休假，但是警察在守護治安、交通，守護人民生命財產安全，希望能夠透過慰問，讓他們也感受到社會的溫暖，也讓大家過一個快樂的新年。

前新北市議員廖正良，同時也是汐止扶輪社社員，從擔任民意代表以來，一直到現在，連續20幾年居中媒合，在過年前來慰問，為年節都要辛苦執勤，守護治安、交通的員警加油打氣，汐止扶輪社長期以來對員警的關心，警分局也表示感謝。

汐止警分局長徐俊生指出，很高興有這機會接受汐止扶輪社來到分局做慰勉，也藉著這機會跟大家宣導，2/9-2/23日是加強重要節日安全維護工作實施的期程，這段期間也要提醒民眾，要注意周遭的異常狀況，如果有情況，記得要跟警察同仁做提醒，一定要讓轄區的治安交通各項警政服務都能夠到位。

汐止 過年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／開車載友人上工 男疑恍神撞斷汐止中興路路邊電線桿

陸委會批國共論壇 國民黨：只搞意識形態不顧人民死活

黃國昌曝在野黨目標「打下高雄」賴瑞隆：藍白把高雄當籌碼換政治利益

何元楷、李明璇到汐止中正市場 青年戰隊合體發送蔣萬安春聯

相關新聞

廖宜琨批三鶯線噪音測試失真 新北捷運局：具公信第三方檢測

新北市議會民進黨團總召廖宜琨今天上午前往三鶯線噪音會勘，指出現場噪音測試方式與實際列車行駛狀況落差過大，質疑有「美化數據...

泰山奇蹟新家園日照中心落成 侯友宜：今年力拼達130家

新北市65歲以上年長者已逾80萬人，因應高齡人口快速成長，自2010成立的泰山奇蹟之家日照中心在4年前擴建，今以「奇蹟新...

避免內科塞車加劇 東環段施工擬2路段採「配對單行」

救內科交通唯一解方的東環段，今天由市長蔣萬安主持東環段CF710區段標開工，由於該區段標位於內科交通最嚴峻區段，為因應可...

共享運具年節使用量提升15％ 新北展開全面稽查

春節連假即將到來，民眾返鄉與走春出行需求增加，新北交通局統計年節共享運具使用量都會提升10-15％，新北市交通局副局長朱...

影／蔣萬安主持CF710區段動土 東環段再添里程碑

台北捷運環狀線東環段再邁里程碑，CF710區段標上午舉行開工典禮，由市長蔣萬安主持。工程全長約2.91公里，將興建Y30...

內科塞車解方捷運東環段3站體動工 地方憂交通大動脈有9年交通黑暗期

為緩解內科塞車，台北市長蔣萬安今主持東環段CF710區段標Y30站，Y31站，Y32站工程動工典禮。由於這個區段標在內科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。