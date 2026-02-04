員警過年辛苦執勤護平安 汐止扶輪社送慰問金支持

很快又要過年了，今年春節有9天的連假，不過人民保母維護治安、交通不打烊，為了感謝他們的辛苦付出，讓人民都能夠平安過年，汐止扶輪社今(4)日再度前往汐止警分局慰問辛苦的員警，並且送上加菜金。

汐止扶輪社長陳榮耀表示，警察辛苦了，僅代表汐止扶輪社致上最高的敬意，每年的春安工作展開，大家辛苦執勤，就是為了讓人民過好年，在汐止地區，員警就是守護者，今天贊助一些加菜金，表示感謝與支持，這個傳統，汐止扶輪社一定會維持下去。

前新北市議員廖正良提到，過年春節是傳統文化重要的節日，扶輪社20多年來堅持，為人民保母送上加菜金，因為，過年春節連假，士農工商都休假，但是警察在守護治安、交通，守護人民生命財產安全，希望能夠透過慰問，讓他們也感受到社會的溫暖，也讓大家過一個快樂的新年。

前新北市議員廖正良，同時也是汐止扶輪社社員，從擔任民意代表以來，一直到現在，連續20幾年居中媒合，在過年前來慰問，為年節都要辛苦執勤，守護治安、交通的員警加油打氣，汐止扶輪社長期以來對員警的關心，警分局也表示感謝。

汐止警分局長徐俊生指出，很高興有這機會接受汐止扶輪社來到分局做慰勉，也藉著這機會跟大家宣導，2/9-2/23日是加強重要節日安全維護工作實施的期程，這段期間也要提醒民眾，要注意周遭的異常狀況，如果有情況，記得要跟警察同仁做提醒，一定要讓轄區的治安交通各項警政服務都能夠到位。